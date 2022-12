Ce au cautat romanii pe Google in 2022?

Avem 9 topuri cu cele mai populare evenimente, persoane, destinatii de vacanta, filme, o lista generala si altele.

In topul celor mai populare cautari, prima pozitie este ocupata de Ucraina – nu cred ca este nimeni surprins – urmata de recensamant si Regina Elisabeta. Lista il contine si pe Putin, iPhone 14 sau Eurovision. Evenimentele de la nivel global si-au pus amprenta puternic pe aceasta lista.

In materie de persoane cautate, cap de afis este nimeni altul decat Florin Salam, care probabil a ajuns acolo dupa zvonul lansat de ProTV acum cateva luni cum ca ar fi murit. Putin este pe locul doi, iar campionul international la inot David Popovici pe al treilea. Din nou stirile si-au pus puternic amprenta pe cautarile oamenilor.

In topul cautarilor de genul „ce este” avem roxadustat, legea martiala, swift sau NATO.

La capitolul idei, oamenii se gandesc destul de mult la mancare, cautand noi idei pentru cina sau mancare rapida.

Sarmale in foi de vita sau foi de varza? La capitolul retete, prajitura negresa fost numarul 1, urmata de ciorba de miel si zacusca.

Pe partea de seriale, serialul turcesc Fiica Ambasadorului a invins Stranger Things pentru prima pozitie. In top avem si Sandman sau House of the Dragon. The Rings of Power nu a generat interes in top 10.

In topul definitiilor gasim termeni precum inflatie, locuinta conventionala sau arta poetica.

Categoria mea preferata, filmele, incepe cu productia romaneasca Teambuilding pe care posibil au urmarit-o toti corporatistii, urmata de Purple Hearts, un film Netflix si o noua productie romaneasca – Capra cu trei iezi. Nici urma de Avatar 2.

Grecia, Bulgaria si Turcia raman tarile preferate pentru vacantele romanilor.