Review casti Sony WH-1000XM4

Am tot vazut si am tot citit review-uri la casti wireless cu Noice Canceling in special de la Sony si Bose. Foarte multi laudau in special castile de la Sony pentru calitatea sunetului, pentru materialele folosite si pentru pretul bun. Am testat si eu o astfel de pereche si vreau sa va spun parerea mea.

Am spus de fiecare data ca sunt o persoana care iubeste sunetul. Imi place sa ascult muzica la boxe sau casti de calitate, imi place sa petrec ore intregi ascultand melodii de calitate. Am folosit diverse casti, de la 100 lei pana la 1000 lei, boxe si amplificatoare diverse, deci am cumva o ureche formata.

Evident ca nu sunt un guru, dar am o mica placere de care profit atunci cand pot si cand am ocazia sa testez casti sau boxe iesite din tipar imi place sa imi dau cu parerea. Parerea mea personala bazata pe experientele mele.

Am testat castile WH-1000XM4, casti cu pretentii care costa la eMAG 1699 lei. Nu sunt deloc ieftine si lumea le lauda destul de mult. Nu sunt casti deloc rele, nici nu au cum sa fie la banii astia. Pachetul oferit de Sony este unul corect daca nu esti audiofil.

Caci intr-un final conteaza doar sunetul. Design-ul este doar pe moment, le vezi si iti plac, dar cand le pui pe cap conteaza sunetul. Si despre asta vreau sa va vorbesc.

Castile se prezinta extraordinar la capitolul design. Materialele folosite sunt de cea mai inalta calitate, sunt extrem de confortabile si mai mult de atat sunt si pliabile.

Indiferent unde pui mana o sa simti o calitate ridicata, premium, aproape de lux as putea spune. Sunt foarte confortabile atunci cand le porti, lucru pentru care merita o bila alba, iar insonorizarea este si ea foarte buna. Nici nu tu auzi ce se intampla in jur, dar nici cei din jurul tau nu vor asculta muzica impreuna cu tine.

Pe casca stanga este butonul de power, un buton custom si jack-ul, iar pe dreapta portul USB Type C pentru alimentare.

Castile acestea, pe langa design, vin cu functii foarte interesante disponibile in aplicatia lor. Pentru ca Sony nu a facut doar niste simple casti la care asculti muzica. Sony a transformat o pereche de casti intr-un dispozitiv inteligent. Castile WH-1000XM4 sunt casti inteligente care fac mai mult decat sa iti redea un sunet bun.

Functiile mi se par interensat dar va spun sincer ca nu am folosit decat o parte din ele. Am folosit functia de Noice Canceling, insa doar cat sa testez castile, si functia de Ambient Sound, care imi permite sa ascult ce se intampla la exterior fara sa imi dau castile jos.

Din motive necunoscute eu nu pot folosi Noice Canceling. Pur si simplu simt ca ametesc si imi vine sa dau la boboci. Nu sunt singurul care pateste chestia asta si tin sa cred ca depinde de la om la om. Aveti grija cu functia asta, pe cat este de interesanta pe atat poate fi de daunatoare sanatatii.

Castile pot fi folosite cu Alexa si Google Assistant, insa repet, eu nu sunt genul care sa foloseasca astfel de functii. Va spun doar ca sa stiti ca exista posibilitatea sa vorbiti cu un asistent in timp ce aveti castile pe cap la fel cum ati vorbi direct la telefon. Nu este nici o diferenta.

In aplicatie o sa mai gasiti un egalizator foarte util, un selector pentru prioritizarea sunetului sau prioritizarea conexiunii (alegeti una dintre ele), un setup pentru 360 Reality Audio si un optimizator pentru Noice Canceling. Practic castile optimizeaza aceasta functie atunci cand le pui pe cap.

Butonul custom de pe casca stanga poate fi configurat dupa preferinte tot din aplicatie, iar daca doriti sa conectati castile la 2 dispozitive simultan o puteti face tot din aplicatie.

Ce era sa uit! Pe fiecare casca aveti control prin gesturi, deci ca sa reglati volumul sau sa faceti skip la o melodie trebuie sa atingeti casca stanga sau dreapta si sa faceti un anumit gest. Nu tot timpul am reusit, dar e bine sa stiti ca exista si aceasta posibilitate.

Legat de sunet…castile se aud foarte bine. Nu va imaginati ca o sa fiti dezamagiti de ele, sub nici o forma. Insa eu testand numeroase casti de aproape 10 ani mi-am format cumva urechea si pot diferentia foarte usor un sunet bun de un sunet prost si pot recunoaste oricand un sunet lipsit de viata care mai are nevoie de extra amplificare.

Si fix asa sunt aceste casti de la Sony. Sunetul este foarte bun, clar, au bass suficient, au inalte calde si armonioase, insa personal consider ca se putea mult mai bine tinand cont si de pretul acestora.

Sunetul este cumva sters, limitat, ii lipseste acea extra putere care sa faca aceste casti sa prinda viata. Volumul este suficient de tare la maxim si consider ca este suficient. Insa sunetul per total este limitat, este strans, parca cineva nu vrea sa ii dea drumul.

Initial am crezut ca de vina este telefonul, insa 11 Pro are un cip audio extrem de bun, dar am incercat totusi si pe alt model iar sunetul este acelasi.

Si acum inteleg de ce au pastrat jack-ul audio. Probabil Sony stia de aceasta lipsa de putere via Bluetooth si a decis sa pastreze jack-ul pentru audiofili. Caci folosite prin cablu castile se transforma. Prind viata, sunt utilizate la capacitate maxima, simti cum toata casca functioneaza. Esti intr-o armonie cu ele. Diferenta este uriasa jack vs Bluetooth, iar din pacate jack-ul este tot mai rar intalnit…

Ce vreau sa spun de fapt: daca esti un audiofil o sa imi dai dreptate, dar daca nu esti si vrei pur si simplu o pereche Bluetooth foarte buna, confortabila, cu volum ridicat, bass bun, sunete inalte armonioase, atunci aceste casti sunt alegerea perfecta pentru tine.

Poate ca am fost putin (mai mult) subiectiv in acest review, insa stiu ca printre voi sunt destui oameni pasionati. Nu as vrea sa va mint. Castile sunt foarte bune si vin cu o gramada de functii inteligente care iti pot fi de folos.

Sunt construite din cele mai bune materiale, sunt usor de transportat si sigur te vor multumi. Pretul este destul de piperat, insa nu platesti neaparat pentru sunet ci pentru functii. Le gasiti la eMAG la 1699 lei.