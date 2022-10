Cineva a creat tot Universul în… Minecraft

Într-un joc în care poți construi aproape orice, un tânăr de 18 ani a petrecut două luni pentru a crea și a împărtăși întregul univers observabil.

Chestia asta mi-a atras atenția, pentru că pruncul meu e fan Minecraft. I-am dat acces la smart TV-ul din living să urmărească tutoriale despre asta și m-am trezit cu recomandări despre joc și strategii atât pe YouTube, cât și pe feed-ul de știri de la Google. Așa am aflat despre Christopher Slayton, în vârstă de 18 ani, un pasionat de mult timp al jocului menționat anterior.

Pentru novici, Minecraft este un joc care permite oamenilor să creeze tot felul de obiecte folosind blocuri de modă veche. Practic, în joc, recreezi mitul creației. 🙂

Tânărul Slayton a mers puțin mai departe și a creat găuri negre, stele și galaxii cu ajutorul computerului său și a împărtășit rezultatele epice pe YouTube, pentru cunoscători și iubitori ai jocului. Trebuie să văd dacă nu cumva l-a vizionat și fiul meu! 😛

Minecraft, lansat pentru prima dată în 2009 și dus la o scară mai largă în 2011, are în prezent peste 141 de milioane de utilizatori activi în întreaga lume. De-a lungul anilor, a atras partea sa echitabilă de moduri spațiale la scară mică, cum ar fi acest Baby Yoda într-un DLC oficial Star Wars în 2021. Dar universul? Aceasta este o cu totul altă provocare.

Toată lumea se sperie de puterea și expansivitatea universului, ceea ce eu nu am înțeles niciodată atât de mult, a declarat Slayton pentru New York Times. Dar, după șase săptămâni de lucru la universul Minecraft și două săptămâni de creare a videoclipului de pe YouTube, a adăugat el, am realizat și mai mult cât de frumos este.