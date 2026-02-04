CityZEN domină piața auto pentru tinerii sub 18 ani

Allview Auto a încheiat 2025 într-o formă excelentă, cu rezultate care arată clar că modelul CityZEN a devenit „mașina oficială” a adolescenților de 16+ care vor mobilitate rapidă, accesibilă și fără bătăi de cap.
Cu 59% cotă de piață în decembrie și peste 42% pe întreg anul, brandul din Brașov își consolidează poziția de lider în segmentul B1 – o nișă care, în 2021, nici nu exista în România la nivel comercial.
Impactul nu se vede doar în cifre, ci și în orașe: București, Timișoara și Brașov sunt zonele unde CityZEN a prins cel mai bine, iar asta nu e deloc surprinzător. Văd tot mai des mașini de genul acesta în traficul din capitala Banatului – nici nu sunt greu de observat, cu forma și culorile lor speciale – tot mai des. Chiar și eu am cochetat cu ideea de a cumpăra un CityZEN pentru fiica mea, la un moment dat. Este o mașină mică, potrivită traficului aglomerat din orașe, cu costuri relativ mici de întreținere și operare și este EV!
Un alt aspect care a ajutat la imaginea modelului: CityZEN a câștigat și titlul de Best Electric City Car 2025 – categoria micro, într-o competiție oficială organizată cu sprijinul Ministerului Mediului, ceea ce arată că vorbim despre un produs validat atât de experți, cât și de public.
Din perspectiva mea, succesul CityZEN arată că mobilitatea urbană trebuie tratată diferit de piața auto clasică – e vorba de costuri mici, flexibilitate și acces rapid, nu de cai putere și autonomie de autostradă. Dacă Allview joacă bine cartea extinderii și menține prețurile accesibile, cred că 2026 poate fi anul în care brandul începe să se vadă și în afara țării, nu doar pe străzile din București și Timișoara.
Participa la discutie!
Răzvan Balica a zis
O mare prostie. Nu era de ajuns că avem bicicliști și trotinetiști fără permis, care nu cunosc deloc regulile de circulație, acum apar și rahaturile astea.
Darius a zis
Astea se pot conduce doar cu permis.
vlad_dsc a zis
Da, că șoferii sunt mai răsăriți, te pomenești… Toți o apă și un pământ. Omitem pietonii care și ei sunt vai mama lor, o parte din ei, care nu au orientare în spațiu și cu căști pe cap și ochii cât cepele în telefon, sunt adevărate pericole.
Sebi a zis
Fain
Razvann a zis
Am ,,studiat” una intr-o parcare . Arata dragut doar ca pretul mi se pare imens in raport cu ce ofera . Poate ma insel . Fara rabla e aproape 16 000 de euro .
vlad_dsc a zis
Dacă telefoanele, tabletele, TV-urile și ce mai produc ei sunt praf, oare are cineva încredere în mașinuțele astea?