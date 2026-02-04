CityZEN domină piața auto pentru tinerii sub 18 ani

Allview Auto a încheiat 2025 într-o formă excelentă, cu rezultate care arată clar că modelul CityZEN a devenit „mașina oficială” a adolescenților de 16+ care vor mobilitate rapidă, accesibilă și fără bătăi de cap.

Cu 59% cotă de piață în decembrie și peste 42% pe întreg anul, brandul din Brașov își consolidează poziția de lider în segmentul B1 – o nișă care, în 2021, nici nu exista în România la nivel comercial.

Impactul nu se vede doar în cifre, ci și în orașe: București, Timișoara și Brașov sunt zonele unde CityZEN a prins cel mai bine, iar asta nu e deloc surprinzător. Văd tot mai des mașini de genul acesta în traficul din capitala Banatului – nici nu sunt greu de observat, cu forma și culorile lor speciale – tot mai des. Chiar și eu am cochetat cu ideea de a cumpăra un CityZEN pentru fiica mea, la un moment dat. Este o mașină mică, potrivită traficului aglomerat din orașe, cu costuri relativ mici de întreținere și operare și este EV!

Un alt aspect care a ajutat la imaginea modelului: CityZEN a câștigat și titlul de Best Electric City Car 2025 – categoria micro, într-o competiție oficială organizată cu sprijinul Ministerului Mediului, ceea ce arată că vorbim despre un produs validat atât de experți, cât și de public.

Din perspectiva mea, succesul CityZEN arată că mobilitatea urbană trebuie tratată diferit de piața auto clasică – e vorba de costuri mici, flexibilitate și acces rapid, nu de cai putere și autonomie de autostradă. Dacă Allview joacă bine cartea extinderii și menține prețurile accesibile, cred că 2026 poate fi anul în care brandul începe să se vadă și în afara țării, nu doar pe străzile din București și Timișoara.