Primele teste cu procesorul chinezesc x86 Loongson cu 12 nuclee: performanțe dezamăgitoare, cu mult sub Ryzen 5 9600X

În mod normal, procesoarele chinezești x86 de la Longsoon nu ajung pe piețele vestice, iar din acest motiv nu se știu despre performanțele reale ale acestora. Cu toate acestea, cei de la Phoronix au reușit să importe un sample și l-au pus la treabă în mai multe benchmark-uri pe Linux, însă rezultatele au fost dezamăgitoare.

Procesorul, denumit 3B6000, a fost testat pe o placă de bază 3B600x1-7A2000x1-EVB în format micro-ATX, prevăzută cu două sloturi de RAM, un slot M.2 pentru SSD și două sloturi PCIe x16, iar în aproape toate testele s-a situat la coada clasamentului, fiind depășit inclusiv de Ryzen 5 9600X, care dispune de doar 6 nuclee. În anumite scenarii, cum ar fi C-Ray 2.0 și OpenSSL 3.6, procesorul chinezesc s-a apropiat de Core Ultra 245K și Ryzen 5 9600X, însă, în cele mai multe dintre cazuri, performanțele au fost cu mult sub așteptări.

Din câte relatează cei de la Phoronix, procesorul are IPC comparabil cu arhitectura AMD Zen 3, dar rulează la o frecvență de doar 2.5 Ghz, iar asta îi limitează foarte mult puterea de calcul. Compania chineză susține că are în dezvoltare noi modele, comparabile ca putere de procesare cu modelele Intel Core 13th și 14th gen, însă, având în vedere rezultatele prezentate mai sus, e greu de crezut că producătorul chinez va atinge un asemenea nivel de performanță.

Via Tom’s Hardware