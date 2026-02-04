Primăvara începe cu concedieri voluntare la Dacia

Dacia începe din martie o nouă rundă de plecări voluntare, cu compensații uriașe pentru industria românească: între 25.000 lei și 210.000 lei, în funcție de vechime, iar în cazuri speciale – boli profesionale sau invaliditate – pachetul ajunge la 240.000 lei, adică aproape 50.000 de euro.

Programul este însă atent filtrat: cererile depuse în februarie nu sunt aprobate automat, managerii având ultimul cuvânt. În mod normal se depun câteva sute de cereri, dar se aprobă aproximativ jumătate. Pentru acest an, ținta reală ar putea urca la 900 de plecări, în condițiile în care producția uzinei de la Mioveni scade cu aproximativ 165 de vehicule/zi, potrivit sindicatelor. Practic, programul va permite managementului să aleagă personalul care este dispensabil.

Motivul oficial pentru această măsură este diminuarea cererii de automobile și presiunea noilor norme europene privind emisiile. Toate acestea vin într-un moment în care uzina are aproape 11.000 de angajați, în ciuda robotizării ridicate, care a ajuns la 60% (550 de roboți). Mioveniul rămâne un model de producție intens în forță de muncă, complet diferit de uzinele moderne ale grupului, cum este cea din Seul, care are 1.700 de angajați la 850 de roboți, producând totuși mai puține mașini.

Oricât ar încerca Dacia să împacheteze povestea ca pe o „oportunitate” pentru angajați, adevărul e destul de simplu: Renault optimizează costurile înainte să lovească piața o nouă rundă de scăderi ale producției. Pachetele financiare mari sună bine, dar sunt doar un plasture pus pe o rană care arată tensiunile reale din industria auto europeană. Unde mai pui că, în momentul actual, mai toți jucătorii din industrie dau oameni afară, deci posibilități de reangajare reale nu prea exista.

Mi se pare clar că, în lipsa unei investiții serioase în modernizare, Dacia va continua încet-încet să reducă personalul, iar aceste „plecări voluntare” sunt doar prima etapă dintr-un proces mult mai amplu de restructurare. Când companiile oferă bani mulți ca să pleci, de obicei nu pentru că își permit, ci pentru că nu mai pot funcționa altfel.

Sursa