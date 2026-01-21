Arena IT

În ciuda eșecului iPhone Air, Apple nu renunță și pregătește lansarea unui succesor în toamnă

Deși consumatorii au arătat foarte clar că smartphone-urile ultra subțiri nu sunt dorite, Apple se încăpățânează și pregătește lansarea unui succesor pentru iPhone Air.

Din informațiile pe care le avem în acest moment, iPhone Air 2 ar urma să debuteze în toamna acestui an, alături de celelalte modele din viitoarea generație. Îmbunătățirile vor fi, cel mai probabil, incrementale, adică un procesor mai puternic, o configurație foto mai bună și, eventual, o autonomie mai mare, însă formatul va fi aproape identic cu al modelului actual. Cu toate acestea, Apple ar putea fabrica mult mai puține unități decât până acum, având în vedere vânzările extrem de slabe ale terminalului ultra subțire și reducerea drastică a producției.

E un terminal cu o nișă extrem de restrânsă, mai ales că sosește și la un preț foarte mare. De regulă, cine plătește peste 1000 euro pe un smartphone vrea o experiență lipsită de compromisuri, însă iPhone Air are compromisuri foarte mari: autonomia mai slabă chiar și față de modelul de bază din ultima generație, dar și configurația foto limitată. Având în vedere că Apple nu intenționează să aducă schimbări majore pe seria Air, este foarte puțin probabil ca un viitor model să aducă rezultate mai bune.

