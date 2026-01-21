OnePlus este în pragul colapsului, iar lansarea unor noi modele de smartphone-uri devine incertă

Pare greu de crezut, dar OnePlus este foarte aproape de a-și înceta activitatea. Deși a beneficiat de resurse considerabile din partea BBK Electronics, iar mai apoi din partea Oppo, OnePlus nu a reușit să-și revină din impas și a suferit scăderi tot mai mari ale vânzărilor în ultimii ani.

Doar în 2024 numărul de unități livrate de OnePlus la nivel global a scăzut de la 20 milioane la doar 13-14 milioane, în timp ce livrările din India, care asigurau mai bine de jumătate din cifra de afaceri OnePlus, au scăzut cu aproape 70% în decursul ultimelor 12 luni. Aceste scăderi abrupte au pus o foarte mare presiune pe operațiunile companiei, se arată într-o investigație Android Headlines, ducând la închideri de sucursale și anularea unor lansări de produse. Pentru a-și reduce cheltuielile, OnePlus a închis sediul din Dallas, Statele Unite, responsabil pentru întreaga piață din America de Nord și a renunțat la parteneriatele cu operatorii de telefonie mobilă, în timp ce în Europa brand-ul este acum aproape inexistent – nu mai investește activ în marketing, iar comenzile sunt onorate aproape exclusiv prin magazinul propriu.

Totodată, investigația arată că OnePlus ia în calcul anularea lansărilor pentru terminalele Open 2, 15s compact și a modelului flagship din viitoarea generație. În 2022, OnePlus a beneficiat de o finanțare de 14 miliarde de dolari din partea Oppo pentru a-și dezvolta prezența la nivel global, însă investițiile nu au dat rezultate, iar compania are în acest moment pierderi foarte mari. Cu alte cuvinte, brand-ul OnePlus, care în urmă cu 12 ani a introdus conceptul de „flagship killer”, se îndreaptă rapid spre irelevanță și sunt șanse mici să mai fie salvat.

Via Wccftech