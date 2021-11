Comisia Europeana a autorizat consumul de lacuste calatoare

Comisia Europeana a autorizat introducerea pe piata a unui nou tip de insecta ca ingrendient alimentar: lacusta calatoare.

Spun a noului tip de insecta deoarece mai exista una si anume viermele galben uscat, autorizat in luna iunie a acestui an. Lacusta calatoare, noul aliment, poate fi consumat sub forma de gustare sau ca ingredient alimentar intr-o serie de produse alimentare. Practic poate sa fie un praf, o aroma etc.

Evident ca aceste autorizatii nu vin pix. Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara a realizat evaluari stiintifice riguroase, deci gandacul galben uscat si lacusta calatoare sunt bune de mancat.

Personal n-am nimic impotriva. Am mancat viermi adusi din China sau Taiwan de un prieten si au fost chiar buni. Prajiti si dati cu putina sare zici ca mancai seminte de floarea soarelui. In plus, anumiti coloranti se fac deja din gandaci de multi ani si mancam fara sa stim.

Sursa: romania.representation.ec.europa.eu