Anul aceasta am vazut poate cel mai slab Black Friday din cate au existat. Atat de slab ca putem numara pe degetele de la o mana ofertele cu adevarat bune.

Daca in alti ani gaseam mai multe produse cu pret relativ bun, anul acesta a fost saracie. Altex si-a batut joc de Black Friday in ultimul hal, stricand sarbatoarea prin simplul fapt ca a decis sa ofere „reduceri” sub numele de Black Friday toata luna. Ei oricum incearca sa distruga acest concept de multi ani.

Ca de obicei, eMAG a fost cel care a avut cele mai decente reduceri (atat pot spune maxim, decente, ca bune n-au prea fost) si evident ca au mai fost alte 2-3 magazine care au pornit BF in aceeasi zi. PC Garage a fost unul dintre ele.

Ati vazut si voi cu ochii vostri ce s-a intamplat. Preturile au crescut nesimtit de mult inainte de BF, s-au dat amenzi cu nemiluita, dar totusi oamenii s-au ingramadit sa cumpere…chestii. Chestii de care nu aveau nevoie, dar erau la reducere 🙂

Observ cum in perioada asta a anului este o nevoie acuta de televizoare. Se strica parca la toata lumea in acelasi timp si trebuie musai unul nou. ACUM! La fel si cu electrocasnicele, jucariile sau hainele.

Noi am incercat sa selectam in articolele dedicate de BF cele mai bune oferte. Abia am reusit sa adunam cateva. Majoritatea erau doar produse cu pret corect si putine erau cu adevarat la reducere. Pana la urma scopul nostru este sa filtram si sa scoatem in evidenta produsele cu pret corect sau foarte bun.

Personal mi s-a parut cel mai slab Black Friday din Romania. A fost un haos total, n-au fost deloc reduceri masive, iar amenzile au curs garla. De data asta nu mi-am cumparat nimic ca n-am avut ce. Din contra, am gasit chiar inainte de BF un purificator Panasonic la un pret fantastic pe care nu puteam sa-l ratez.