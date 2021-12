CONCURS: câștigă un smartphone vivo

V-ați prins deja că în luna cadourilor suntem puși pe oferit cadouri, nu? 😉

După smartwatch-uri și folii de protecție vine și rândul unui smartphone. Și nu orice fel de smartphone, ci unul în ton cu moda zilelor de astăzi: axat pe camera selfie. Asta pentru că vivo V21 5G. Spre deosebire de alte telefoane, la acesta, atracția principală este camera selfie. Are un senzor de 44MP, F2.0, 1/2.65”, 0.7μm, AF, OIS și tehnologie AI Selfie Camera. Beneficiază de OIS+EIS, dual LED Flash, HDR și filmează [email protected] (no OIS) și [email protected]/60fps. Practic, telefonul este conceput mai ales pentru creatorii de conținut și pentru tineri. Deși, să fim sinceri, și noi, generația mai… matură, clasa muncitoare, folosim des camera pentru ședințe sau video-calls!

Pentru a câștiga premiul, tot ce aveți de făcut este să ne lăsați un comentariu la acest articol în care ne spuneți povestea celui mai interesant sau amuzant selfie personal. Deci fără povești ale prietenilor și ale vedetelor din social media!

Deși nu voi participa, am să încep eu: cele mai funny moment legat de selfie a fost astă-primăvară, când am scos câinele la plimbare pe maulul Timișului, că tot stăm pe acolo. Ei bine, punctul mic și negru de desupra pălăriei fiicei mele este un alt cățel scos de o doamnă la alergat, împreună cu ea. Ce nu se vede este restul haitei de 6 patrupezi care o urmau. În minutele care au urmat pozei, cum nici al meu nu e pe treaba lui, nici ăia nu erau puțini, s-au luat la harță… M-am grăbit să urc copii pe o bancă, am strigat la doamna respectivă să își tempereze animalele și am încercat să îl scap pe Arkan al meu de acolo. Până la urmă, am reușit, dar țin să menționez că nu al meu era cel care pierdea lupta. 🙂 Ei bine, țin să mai adaug doar că unul dintre cei șapte a reușit să mă ”capseze” de picior, nu rău, dar destul cât să vizitez un doctor mai târziu. A! Am menționat că am făcut toate astea cu telefonul în mână? Iar telefonul era unul de test. 😛

Înainte de a da startul la comentarii, vă las mai jos și regulile:

pentru a putea participa, trebuie să aveți cel puțin 10 alte comentarii de pe același user, pe ArenaIT.

noi, cei din redacție, vom alege câștigătorul, în funcție de cât de amuzant sau interesant e comentariul.

câștigătorii vor suporta costurile de transport, cu curierul, de la Timișoara până la ei acasă .

. pentru jurizare, vom lua în considerare doar comentariile de la acest articol scrise până la data de 17.12.2021, nu cele de pe pagina de facebook.

Baftă!