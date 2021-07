Review vivo V21 5G – smartphone cu accent pe camera selfie

V-am anunțat deja că testăm noul telefon adus de vivo în România. De data aceasta avem timp de un review complet, dacă articolul de preview v-a făcut curioși.

Specificații

Ambalaj și accesorii

Design și construcție

Software și performanță

Ecran și sunet

Camera foto și video

Baterie

Preț, puncte pro și contra

Specificații

Display ecran de tip E3 Samsung AMOLED HDR10&10+, P3, 105%NTSC, 6000000:1, protejat cu SCHOTT Xensation® Up, având rată de refresh 60/90Hz, cu dimensiune de 6,56 inci (~90 display ratio); rezoluție 2376 x 1080 (FHD+), cu o densitate de pixeli de ~338 ppi Chipset procesor MediaTek Dimensity 800U 7nm, 2*A76(2.4Hz) 6*A55(2.0GHz); GPU G57 MC3 950MHz Memorie RAM 8GB LPDDR4X Camera foto Principală: triplă – 64MP, F1.79, 25.1mm, 1/1.97”, 0.7μm, AF, OIS; 8MP, F2.2, 15.6mm, 1/4”, 1.12μm, 120° Super Wide-Angle (108° after correcting for distortion); 2MP, F2.4, 24.9mm, 1/5”, 1.75μm, 4 cm (Super Macro). Are OIS+EIS, LED flash, HDR și panorama. Filmează [email protected] (no OIS) și [email protected]/60fps. Secundară: 44MP, F2.0, 1/2.65”, 0.7μm, AF, OIS, AI Selfie Camera. Are OIS+EIS, dual LED Flash, HDR și filmează [email protected] (no OIS) și [email protected]/60fps. Stocare 128GB UFS2.2 Conectivitate Dual SIM (Nano-SIM cu dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot; Bluetooth 5.1, A2DP, LE; GPS A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO; NFC Sistem de operare Android 11; intrerfață Funtouch OS 11.1 Acumulator 4000 mAh (Litiu-Polimer), compatibilă cu Fast Charge la 33 W (0-63% în 30 minute) Altele dimensiuni 158.6 x 73.2 x 7.6 mm; greutate 179 g; culori disponibile Dusk Blue, Sunset Dazzle și Arctic White; senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în ecran, senzor de deblocare facială; protecție IP52

Ambalaj și accesorii

În interior găsim telefonul, încărcătorul de perete și cablul USB-C, o husă din silicon, tradiționalele broșuri și pereche de căști XE710 (3.5mm jack), însoțite de adaptorul Type-C, chieța pentru SIM-tray și broșurile. Telefonul vine cu o folie de protecție deja aplicată.

Despre căști pot spune că sunt, practic, aceleași ca la alte modele vivo.

Design și construcție

Am povestit și la Y70, dacă discutăm despre un mid-range, nu trebuie să considerăm ca minus designul generic. Telefonul nu este nici prea subțire, nici prea gros, nici prea greu și nici prea ușor. Dar poate fi utilizat cu o singură mână fără vreo problemă. Are rama și spatele de plastic, dar este vorba despre unul calitativ, iar panelul este protejat de cu sticlă SCHOTT Xensation® Up. Are și cerificare IP52, adică puteți sta liniștiți dacă trebuie să porniți navigația și plouă afară. Dacă plouă torențial, mai bine nu îl scoateți din buzunar.

Marginile telefonului sunt extrem de mici, aproape insisesizabile. Camera selfie este poziționată central, în display. Deasupra ei avem difozorul de apel. Pe spate avem logo vivo și datele modelului, precum și modulul de cameră ((același design și aceeași așezare ca la X60 PRO 5G sau X51 5G). Acesta este situat în partea stângă sus și nu este prea ieșit în evidență. Ambele butoane – cel de pornit/oprit și cel de volum – sunt situate pe lateral dreapta. În partea superioară avem antena pentru semnal și tăvița SIM, iar în cea inferioară se află difuzorul audio, mufa USB-C pentru încărcare și cea audio, de tip jack.

Ce mi-a plăcut la capitolul design a fost culoare de pe panelul din spate. Excepțional alese culorile și jocul de nuanțe generat. Asemenea telefon nu merită păstrat în huse, mai ales că nu adună amprentele. Apropo de culori, mi s-a părut interesant că modelul Sunset Dazzle este cu 1g mai greu și cu 0,1 mm mai gros. 🙂

Software și performanță

Telefonul sosește cu Funtouch OS bazat pe Andoid 11 și am primit și un update Over the Air pe la final de utilizare. Funtouch OS a rămas la fel de aerisit și de facil de utilizat, ca la toate modelele testate. Iar eu, obișnuit fiind cu OxygenOS, cu care seamănă, m-am simțit confortabil să îl folosesc.

Ambii senzori de deblocare funcționează ireproșabil. Nu am întâmpinat vreo problemă în tot timpul cât am folosit telefonul. De asemenea, nici lag sau alte probleme nu am avut de raportat. Iar asta este extrem de îmbucurător pentru un telefom de gamă medie. Se vede ”mâna” procesorului (MediaTek Dimensity 800U), care este identic cu cel de pe Xiaomi Redmi Note 9T 5G, despre care Alex a spus că a fost plăcut impresionat. În teste, Dimensity 800U este similat ca rezultate cu Snapdragon 765G, tot un chipset dedicat telefoanelor midrange, dar mai des întâlnit pe telefoanele testate de noi (Nokia 8.3 sau vivo X51 5G).

Rezultatele de la testele sintetice sunt cele de mai jos:

Geekbench: aici și aici

3D Mark:

PC Mark:

Ecran și sunet

Ecranul este un AMOLED de 6.44 inch, cu rezoluţie de 2400 x 1080 pixeli, cu refresh rate de 90 Hz şi suport HDR10+. Avem parte de un aspect 20:9 şi breton picătură pentru camera selfie. Este, deci, unul peste media oferită de alte telefoane din gamă și destul de lizibil și în soarele puternic al acestei veri capricioase.

Smartphone-ul vine cu o folie de protecție deja aplicată, dar care nu este extrem de rezistentă. Nu l-am trântit, nu l-am ținut cu chei sau bani în buzunar, nu l-am pus cu fața în jos pe te-miri-unde, și tot am reușit să o zgării. 🙁

Pe partea de sunet, este în linie cu ce ne așteptăm – nu dezamăgește dacă îl folosești până la 70% volum și nu ai pretenția de un bass pronunțat. Bine, la un singur difuzor nici nu poți avea alte pretenții. Căștile din cutie sunt surprinzător de calitative și comod de utilizat.

Camera foto și video

Set-up-ul de cameră principală este similar cu cel de la predecesorul V20. Avem parte de o cameră triplă, cu un senzor de 64MP, F1.79, 25.1mm, 1/1.97”, 0.7μm, unul de 8MP, F2.2, 15.6mm, 1/4”, 1.12μm, 120° Super Wide-Angle (108° after correcting for distortion) și unul de 2MP, F2.4, 24.9mm, 1/5”, 1.75μm, 4 cm (Super Macro). Are OIS+EIS, LED flash, HDR și panorama. Filmează [email protected] (no OIS) și [email protected]/60fps. Clar peste ce oferă alte modele similare, mid-range (dar nu și alte modele din gama lui de preț; dar despre asta, mai la final).

Spre deosebire de alte telefoane, atracția principală este camera selfie, de data aceasta. Are un senzor de 44MP, F2.0, 1/2.65”, 0.7μm, AF, OIS și tehnologie AI Selfie Camera. Beneficiază de OIS+EIS, dual LED Flash, HDR și filmează [email protected] (no OIS) și [email protected]/60fps. Practic, telefonul este conceput mai ales pentru creatorii de conținut și pentru tineri. Deși, să fim sinceri, și noi, generația mai… matură, clasa muncitoare, folosim des camera pentru ședințe sau video-calls!

Deși se comportă relativ bine, camerele au și un minus – filmările sau pozele sunt prea luminoase, indiferent de momentul zilei. Am descoperit asta și la modul night și la cel normal, fie că discutăm de zile însorite sau nu, pe ambele camere. De asemenea, modul 64MP abuzează de chipul AI în procesarea imaginilor. A! Să nu uit – lipsește senzorul telefoto, iar asta chiar nu poate fi corectat print-un update de software, cum se poate face cu primele minusuri!

Album pe Google Photos

Baterie

Cei 4000 mAh puteau fi lejer 4500, ca să fi sigur că treci ziua cu telefonul, dar nu e un deal-braker. Încărcarea rapidă îti permite un ciclu 0% la 63% în doar 30 de minute sau o încărcare completă în mai puțin de o oră.

Preț, puncte pro și contra

1999,99 lei la eMAG pentru versiunea 8GB RAM, 128GB, 5G și Dusk Blue este un preț cam mare pentru o companie nouă pe piață. Dar remarca asta a fost valabilă pentru toate modelele vivo testate. Este posibil să fie o strategie de marketing, care va permite discounturi generoase la un moment dat. Cred că undeva la 1500 lei va fi best-buy adevărat, peste modelele Poco sau Redmi Note, testate de noi.

PRO

display AMOLED HDR10&10+

refresh rate de 90Hz

design ok pentru midrange

hardware potent

dual-sim, compatibil 5G

camera principală cu OIS

rulează Android 11

FuntouchOS fluid

încărcare rapidă la 33W

autonomie bună

senzor de amprentă integrat în display

CONTRA

luminozitate ridicată la foto-video, indiferent de mediul înconjurător

lipsa unui senzor telefoto