Corsar Online a intrat in insolventa – Cel.ro inca nu a murit

Mai tineti minte cazul Quickmobile din 2018? La fel se intampla si cu Corsar Online/Cel.ro. Corsar Online este firma care administreaza site-ul cel.ro, insa aceasta a intrat in insolventa.

Nici o problema! Site-ul va fi preluat de firma Brand Desing Team Srl, o companie cu doi actionari: Tiberiu Pop 90% (wow, cine se astepta) si Alexandru Victor Morus 10%.

Mai are rost sa va zic care-i smecheria? Firma Corsar Online a strans datorii uriase, iar in ultimii 3 ani a iesit pe minus constant. In 2020 a atins datorii de 3.5 milioane de lei.

Asadar, Corsar Online a intrat in insolventa, la revedere, dar a aparut Brand Design Team Srl. O firma noua, aceeasi oameni, dar acum fara datorii. Cel.ro merge mai departe.

