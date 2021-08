Cele mai bune casti pentru iPhone raman AirPods Pro

Stiti ca am testat multe casti true wireless. Am fost placut impresionat de majoritatea modelelor. Pe toate le-am testat pe iPhone si am declarat ca se aud foarte bine, am ajuns la o concluzie trista.

Cele mai bune casti pentru iPhone sunt si vor ramane AirPods. Fie ca sunt Pro sau nu, AirPods raman cele mai bune casti pentru iPhone!

Acum terminati de injurat in gand caci am si o explicatie.

Sunt multe casti bune pe piata, unele peste AirPods. Totusi, ecosistemul Apple nu te lasa sa poti folosi corect alte casti in afara de AirPods. Desi exista casti mai performante in piata si cu un sunet mai bun, atunci cand vrei sa le folosesti pe un iPhone o sa ai mici probleme.

Nici o alta pereche nu va functiona la fel de bine precum o pereche de AirPods. Fie ca alegi casti de la Razer, Sony, Huawei sau Trust, atunci cand vrei sa le folosesti pe termen lung o sa realizezi ca ecosistemul Apple iti pune piedici.

Incepand de la procesul de conectare foarte complicat (ba merge, ba nu merge) si pana la utilizarea zilnica, primesti piedici constant. Am la test o pereche foarte noua de la Sony, o sa vina review in curand. Desi se aud mai bine decat AirPods Pro, nu le pot folosi corect.

Castile nu se conecteaza la telefon atunci cand le bag in urechi. Melodia nu se opreste cand scot o casca din ureche, iar daca le bag inapoi in cutia lor, melodia incepe sa cante pe difuzorul telefonului.

Problemele astea nu el ai cu niste casti de la Apple care sunt gandite special sa functioneze ireprosabil cu un iPhone. Astfel, experienta generala este mult mai buna cu niste AirPods-uri decat cu orice alta pereche de casti. Chiar si mai performanta.

Vreau sa spun ca daca esti in ecosistemul Apple atunci trebuie sa accepti ca trebuie sa folosesti in mod special produse de la Apple daca vrei cea mai buna experienta. Conteaza mult si cipul W1/H1 integrat in castile Apple care fac conectarea mult mai buna.

Daca folosesti Android atunci poti folosi orice pereche de casti, vor functiona foarte bine.

Folosesc de aproape o luna AirPods Pro. Casti scumpe, dar care functioneaza ireprosabil pe iPhone. Se aud fantastic, au Noice Cancelling de la care nu mi se face rau, sunt cele mai confortabile casti in-ear folosite de mine si sunt usor de folosit pe iPhone datorita ecosistemului.

Sunt casti care se aud mai bine? Sunt. Dar nu functioneaza la fel de bine pe iPhone.