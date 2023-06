Cred ca am luat teapa cu un monitor Lenovo Legion

In urma cu doua saptamani (aproximativ) am dat comanda de un monitor nou. Am vrut un IPS de 240Hz in locul celui de 170Hz. Am analizat ofertele si am gasit un Lenovo Legion proaspat lansat la CES 2023.

Este vorba de ACEST MODEL disponibil la eMAG. Am studiat piata inainte sa vad ce mi s-ar potrivi mai bine si nici sa nu fie o galagie de bani. Nu am gasit nici un review pentru acest monitor, era prea nou. eMAG tocmai il listase si automat nu existau pareri. Nici macar in .com nu am gasit review-uri, deci am zis sa incerc. De ce nu, fac eu primul review.

L-am instalat si pot spune ca este un monitor foarte ok. Nimic iesit din comun la capitolul culori sau constructie. E un simplu monitor oarecare cu o imagine banal de normala. Este un IPS bun la 240Hz nativ, dar poti sa-l duci prin OC la 250Hz.

Ce mi-a atras mie atentia a fost urmatorul detaliu: panou 10-bit. Hopaa! Asta inseamna ca poate reda mai multe culori, iar in LoL chiar se vede diferenta. Ma uitam ca prostul la imagine si nu imi dadeam seama de diferente. Oare chiar asa chior sunt? Nu vad diferentele de la 8-bit la 10- bit?

Si aici vine ceea ce eu consider teapa. Nu scrie nicaieri ca monitorul functioneaza in 10-bit doar pe o rata de refresh mai mica de 240Hz. Practic el sta tot pe 8-bit daca il lasi la frecventa de 240Hz.

Vrei 10-bit? Mergi pe 144Hz sau 165Hz sau mai jos de atat. Ceea ce nu mi se pare corect. Inteleg ca poate este o limitare a ecranului, dar de ce Lenovo nu mentioneaza nicaieri asta? De ce in specificatii vad ca este un panou 10-bit dar nu se specifica si la ce rata de refresh?

Fraierii cumpara cand vad asta si se bucura ca vor avea parte de un panel performant. Acasa…surpriza! Pai e frumos?

Monitorul este foarte ok, se vede bine, arata bine si are si difuzoare bune. Ma oftic in primul rand de teapa data de producator, iar pentru asta i-as face retur chiar daca este un monitor bun.

Voi ce parere aveti? Este teapa? Sa-i fac retur sau nu?

UPDATE – am incercat sa iau legatura cu cineva de la support. N-am cu cine. Pe site-ul Lenovo nu gasesc decat adresele de la service-urile partenere si numerele de telefon. Cu Lenovo direct n-ai cum sa vorbesti.

Am gasit undeva la ei pe site manualul monitorului unde am gasit asta:

Ce vrea sa spuna autorul? Ca inainte sa cumpar monitorul trebuia sa citesc manualul de utilizare ca sa ma asigur ca monitorul functioneaza conform specificatiilor? Pe principiul asta trebuia sa ma asigur si ca rezolutia este corecta si nu una mai mica sau ca diagonala chiar este de 27 inch. Urat…