Crysis Remastered Trilogy – lansare pe 15 octombrie

Crysis, un joc cunoscut in special pentru cerintele de sistem exagerate si pentru faptul ca aveai nevoie de o centrala nucleara pentru a rula jocul pe detalii maxime, este oferit acum intr-un format remastered.

Am mai discutat despre acest lucru in trecut, dar se pare ca totul este oficial abia acum si avem si data de lansare. In octombrie pe 15 vom putea cumpara trilogia disponibila pentru PC si noile console. Toate platformele vor suporta gameplay la 60FPS si vom vedea texturi grafice noi si moduri noi de iluminare.

Noile console vor putea rula jocul in 4K cu 60FPS, iar pe PC va fi disponibil prin Epic Games. Pachetul costa 50 de dolari, iar Crysis 2 si 3 vor costa cate 30 de dolari daca le doriti separat.