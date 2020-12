Cyberpunk 2077 a fost lansat cu RTX On si este disponibil si pe GeForce Now

Cyberpunk 2077 a fost intr-un final lansat si este disponibil la download. Il gasiti inclusiv pe GeForce NOW, dar si pe Epic Games si Steam. Astfel, membrii GeForce Now se pot juca chiar de acum pe toate dispozitivele din cloud cu RTX On.

Pe langa lansare in aceeasi zi pentru Cyberpunk 2077 de pe GOG.COM, Steam si Epic Games Store, vom adauga si ambele jocuri gratuite din aceasta saptamana de pe Epic Games Store, Pillars of Eternity si Tyranny pe libraria GeForce NOW.