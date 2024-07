Dacia listează deja noul model Spring

Bine, am putea spune c─â este un facelift, nu un model nou, dar s─â nu ne pierdem ├«n detalii. ­čÖé

Important este de ╚Ťinut minte c─â pe site-ul produc─âtorului rom├ón este deja listat modelul 2024 al Spring, unul dintre cele mai de succes automobile electrice, mai ales datoritp pre╚Ťului, care ├«nc─â nu a fost crescut din cauza supraimpozit─ârii europene. Pentru cei care nu ╚Ťtiu, Springul nostru este, de fapt, chinez, ╚Öi este importat direct de acolo, fapt care ├«l face s─â intre ├«n categoria autovehiculelor chineze╚Öti, pentru care UE a decis cre╚Öterea taxelor.

Am ales culoarea acesta pentru c─â mi se pare cea mai sexy, dar nu este singura disponibil─â. ├Än plus, vom avea trei tipuri de echipare, dup─â cum urmeaz─â: Essential (varianta de baz─â, cu motor 45 CP), Expression (are ├«n plus aer condi╚Ťionat, op╚Ťional motor 65 CP ╚Öi ecranul de 10 inci) ╚Öi Extreme (cu ecran 10 inci, camer─â mar╚Öarier, motor 65 CP ╚Öi ceva briz-brizuri la nivel de desen interior).

Sunt curios c├ót vor mai ╚Ťine prima dintre dot─âri disponibil─â, pentru c─â nu cred s─â mai cumpere cineva, ├«n 2024, pe perioad─â de cod ro╚Öu de canicul─â, ma╚Öin─â f─âr─â climatizare…

Sursa foto: autoexpress.co.uk