Dacia si-a schimbat logo-ul si prezinta inca 3 modele noi pana in 2025

Dacia trece prin niste schimbari. Recent au anuntat un nou concept pentru ceea ce ar putea fi un viitor model Duster sau poate chiar un SUV nou electric.

Pana in 2025 Dacia ne promite 3 modele noi. Nu stim de care. Probabil vom vedea modele hibride, un Duster nou, numit probabil Bigster. Cert este ca Dacia si-a schimbat si logo-ul, au postat imagini cu un concept si un video care sa ne tina in suspans. Voi ce parere aveti? Eu cred ca acest SUV va fi un model electrificat putin diferit de Duster, mult mai mare.

Mai mult de atat, noul model de SUV va face parte din segmentul C, adica va fi o masina mai mare si cu mai multe dotari. Renault are planuri noi si trece printr-o restructurare.

Planul lui Renault se numeste Renaulution (lol) si are trei etape: redresare, renovare si revolutie. Mai pe larg, pana in 2023 este vorba de o redresare financiara si cresterea profitului operational pana la 3%. Pana in 2025 este vorba de renovare si se vor actualiza si moderniza liniile de automobile; numarul de platforme se va micsora si vom vedea 25 de modele noi pana in 25, dintre care jumatate vor fi in segmentele C si D, plus 10 modele complet electrice.

Iar revolutia incepe din 2025 cand totul se va concentra pe tehnologie, mobilitate, electrificare si alte schimbari de acest gen. Practic Renault va incepe sa produca masini mai mari, mai scumpe, mai tehnologizate si vor sa fie printre primii cand vine vorba de tehnologii.

De asemenea, Dacia si Lada (ce ciudat cand te gandesti ca Dacia si Lada sunt aceeasi masina dar cu design diferit) vor trece prin niste schimbari majore. Se va reduce numarul de platforme de la 4 la 1, de la 18 caroserii vor ramane doar 11, crescand astfel productia la 1.1 milioane de vehicule per platforma.

Reno mai spune ca vom vedea modele emblematice relansate, iar eficienta de emisii CO2 va scadea prin integrarea GPL-ului. Deci pentru Renault GPL este viitorul.

Lucrurile deja se vad. Dacia a renuntat deja la cateva modele vechi (Lodgy de exemplu) si zvonurile spun ca ar trebui sa vedem deja modele hibride in urmatorii ani. Deci cele 7 modele noi eu cred ca sunt pentru Dacia si nu pentru Dacia si Lada impreuna. Avem deja 3 modele noi in prezent (Sandero, Sandero Stepway si Logan), urmeaza un nou Duster, deci mai raman de lansat 3 modele, ceea ce nu este imposibil.

S-au facut schimbari si la conducere. De exemplu Dacia este condusa de Mihai Bordeanu pe functia de Managing Director Dacia Brand South Eastern Europe si Country Head Romania. El a mai lucrat in marketing pentru Toyota Romania, a fost director la Lexus pentru zona Balcani, iar din 2010 este la Renault.

De asemenea, Cristophe Dridi, care conducea pana acum Dacia si Renault in Romania, plus fabrica de la Mioveni, devine VP Global Acces Industry si VP Industry Dacia si Lada si va conduce dezvoltarea in zonele Romania, Rusia si Maroc.

Am preluat de la Radu Dumitru 🙂