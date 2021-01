Steam a avut 120 de milioane de utilizatori activi pe luna in 2020

Nu e de mirare performanta daca tinem cont de toate restrictiile anului 2020.

Steam nu e singura platforma de entertainment online care a avut un an foarte bun in 2020, Netflix, Amazon sau Zoom s-au bucurat de un succes enorm. Alaturi de acestea si unele companii farmaceutice.

Revenind la Steam, in 2020 s-au cumparat cu 21.4% mai multe jocuri decat in 2019 si a crescut numarul celor care au adoptat VR. VR-ul a fost posibil ajutat si de Half Life Alyx, titlul fiind disponibil doar pentru aceasta tehnologie.

Desi Steam nu a oferit in mod gratuit jocuri si multe titluri importante au vazut lansare exclusiva pentru 1 an pe platforma rivala Epic Games Store, aceasta ramane in continuare preferata gamerilor si chiar sunt curios acum sa vad si cifrele de la Epic pentru anul 2020. Nu cred ca au avut nici ei un an rau.