Dark Mode is back!

Cred că v-am mai povestit pe aici că folosesc aproape exclusiv Dark Mode la toate aplicațiile posibile, de pe telefon (fie el Android sau Apple) și de pe laptop (fie el personal sau de serviciu).

Dacă sunteți la fel ca mine, sigur v-a deranjat trecerea automată la versiunea pe fundal alb, de pe la final de mai. Partea nasoală era că nu mai putei găsi niciunde prin setări opțiunea de Dark Mode, așa că am trăit într-un chin constant timp de aproape două luni… 🙂

O vreme chiar am verificat săptămânal dacă nu a reapărut butonul de reactivare, l-am căutat chiar cu search prin setări, dar nimic. Prin urmare, am renunțat la a mai folosi atât de des aplicația mobilă, deci am intrat mai rar pe Facebook, pentru că nu umblu cu laptopul după mine tot timpul!

Doar că, la final de săptămână am avut parte de o excursie prin Sibiu și pe lângă Severin, fără laptop după mine. Prin urmare, orice notificare trebuia verificată de pe telefon, lucru ce îmi displăcea total. Și, cum stăteam eu așa, scârbit de toate cele, pe șezlon, la Sibiu, așteptând amfitrionul casei să revină cu berea rece, am zis să mai arunc un ochi prin setări, că deh!, speranța moare ultima. Chiar dacă moare….

Mare mi-a fost surpriza, dar și mai mare bucuria, când am văzut că pot reactiva varianta pe negru. (insert random joke about once going black, never going back) Prin urmare, vă împărtășesc și vouă că puteți face asta, urmând pașii de mai jos:

Deschideți aplicația de pe iPhone.

Alegeți pictograma de meniu cu trei linii din dreapta jos (cea cu poza voastră de profil).

Derulați în jos și selectați Settings and Privacy (Setări și confidențialitate).

Alegeți Dark Mode (Mod întunecat).

Pentru a activa Dark Mode, selectați On.

Să vă fie cu folos! Merg să deschid (încă) o bere, de fericire. Că doar stă în lucruri mici și întunecate…