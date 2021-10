DDR5 va fi mult mai scump

DDR5 este gata. Intel are deja prima platforma care accepta memoriile DDR5, iar producatorii vor urma sa prezinte oficial primele module zilele acestea. Totusi, preturile pentru DDR5 vor fi foarte mari.

Procesoarele Intel Alder Lake sunt primele care vor putea rula noile memorii RAM DDR5 pe placi de baza cu chipset Z690. Din pacate pentru noi, consumatorii finali, pretul pentru DDR5 va fi cu pana la 60% mai mare in comparatie cu DDR4.

Abia dupa doi ani vom vedea ca preturile vor scadea si vom spune ca memoria este accesibila. Sara Lin din cadrul MSI a oferit aceste informatii, deci sursa este una oficiala.

Este si clar de ce se intampla asta. In primul rand uitati-va in jur. E criza. Iar in al doilea rand…DDR5 are nevoie de mai multe componente pentru a fi produs.

Platforma Intel se va lansa pe 4 noiembrie si probabil ca tot atunci vom vedea toate placile de baza noi compatibile si toate memoriile RAM DDR5.