Facebook isi schimba identitatea – va avea un nume nou

Facebook va suferi schimbari majore anul viitor, iar prima modificare va consta in denumirea numelui. Facebook nu se va mai denumi Facebook in curand.

Pe 28 octombrie 2021 vom lua parte la un eveniment unde vom afla mai multe informatii despre viitorul platformei. Cum Facebook astazi reprezinta mai mult decat o platforma de socializare, iar Instagram, WhatsApp si Oculus fac parte din aceeasi echipa, s-ar putea sa vedem niste schimbari.

Concret nu stim despre ce este vorba, multi spun ca reteaua de socializare isi va schimba numele, iar denumirea de Facebook va fi pastrata pentru compania mama. Asa cum Alphabet este in spatele Google.

Aceasta schimbare are loc din mai multe motive. In primul rand este vorba despre business aici. Facebook a avut multe probleme in timp si trebuie sa-si spele imaginea de baiat rau. Iar Mark se concentreaza din ce in ce mai mult pe partea VR si probabil vom vedea noi produse sau servicii care ar putea schimba radical platforma.