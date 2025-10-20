Decizia care nu interesează pe nimeni: Meta închide aplicația Messenger pe Windows și macOS

Meta a anunțat cu mare pompă închiderea aplicațiilor desktop Facebook Messenger pentru Windows și macOS începând cu 15 decembrie 2025, într-o mișcare care va afecta profund zecile de utilizatori care încă mai știau că aceste aplicații există. 🙂

Compania oferă generos 60 de zile de tranziție, timp suficient pentru ca acea persoană din IT care instala din greșeală Messenger desktop să se întrebe de ce îi apare notificarea.​ Sau să vadă pe pielea lui/ei ce nu pierde.

Pentru cei trei utilizatori activi rămași, Meta recomandă să salveze istoricul conversațiilor prin activarea opțiunilor Message Storage și Secure Storage, o procedură extrem de complexă pentru ceva ce putea fi rezolvat cu un bookmark la messenger.com din 2015. Utilizatorii vor putea accesa în continuare Messenger prin browser, exact cum făceau deja toți ceilalți oameni normali de pe planetă.​

Reddit-ul este plin de plângeri despre cât de proaste erau aplicațiile desktop, utilizatorii raportând consum excesiv de resurse, crash-uri frecvente și sincronizare deficitară, ceea ce ridică întrebarea de ce Meta a menținut aceste aplicații atât de mult timp. Aplicația pentru Mac era atât de iubită încât a fost deja retrasă din App Store, într-o mișcare subtilă de a elimina posibilitatea ca cineva să o mai descarce din greșeală.​

Decizia reflectă strategia Meta de „consolidare a ecosistemului web”, un eufemism elegant pentru „de ce să menținem aplicații pe care nu le folosește nimeni când putem să îi redirecționăm pe toți la browser”. În septembrie 2024, Meta înlocuise deja aplicația nativă cu o Progressive Web App, ceea ce era esențial același lucru ca și cum ai accesa messenger.com în browser, doar că mai încet și cu mai multe probleme.​

Pentru utilizatorii care se întreabă unde pot găsi o alternativă la aplicația desktop Messenger, răspunsul este simplu: oriunde, pentru că orice altceva funcționează mai bine decât ceea ce oferea Meta. Aplicațiile mobile pentru iOS și Android rămân neschimbate, pentru că acolo chiar sunt utilizatori care le folosesc și ar observa dacă ar dispărea.​

Acum serios, voi foloseați aceste aplicații stand alonepe laptopuri sau PC?