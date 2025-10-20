Digi face prețuri și mai mici ca să nu zică cineva că nu sunt destul de ieftini

DIGI a lansat o ofertă specială pentru portarea în mediul rural, pentru ca să nu cumva să pară că nu sunt destul de competitivi cu prețurile lor deja microscopice.

Reprezentanții de teren merg prin sate cu o ofertă care nu apare nici pe site-ul oficial: 13,22 lei pe lună pentru un abonament nelimitat sau 11,18 lei per abonament dacă aduci prieteni.​

Pentru cei care fac matematica acasă, asta înseamnă între 2,20-2,60 euro pe lună pentru minute nelimitate, SMS-uri nelimitate în rețea, 3000 de minute către Spania și Italia, 300 de minute internaționale și internet nelimitat cu 100 GB la viteză maximă. Practic, DIGI s-a gândit să facă și mai ieftin ceva ce era deja cel mai ieftin de pe piață, probabil din teamă că cineva ar putea să îi acuze că au prețuri mari.​

Strategia pare să fie o reacție la campaniile agresive de portare ale Vodafone și Orange, care oferă reduceri și beneficii pentru a atrage clienți, deși Digi avea deja cele mai mici tarife din industrie. E ca și cum McDonald’s ar face hamburgerii și mai ieftini pentru că au auzit că există unde mai este ceva de mâncare la preț redus pe undeva.​ Sau KFC. Sau altă rețea de restaurante de genul, ca nu prea mă pricep la acest capitol despre fastfood.

Oferta nu este disponibilă online, doar prin reprezentanții din teren, ceea ce înseamnă că trebuie să aștepți să treacă cineva pe la tine prin comună să îți explice cum poți plăti și mai puțin pentru ceva ce oricum nu costă prea mult. Este o mișcare interesantă pentru o companie care și așa avea cele mai aggressive prețuri de pe piață, dar aparent au considerat că trebuie să fie și mai agresivi pentru ca nu cumva să rămână pe locul doi la categoria „cel mai ieftin”.​

Pentru comparație, oferta standard DIGI Nelimitat costă între 3,05-5,08 euro pe lună, în funcție de câte abonamente iei, ceea ce făcea ca această ofertă rurală să fie cu aproape jumătate mai ieftină. Probabil că următoarea mișcare va fi să plătească ei clienții să folosească serviciul, doar pentru a fi siguri că rămân cei mai competitivi de pe piață.​

Partea proastă pentru mine este că sunt deja clientul lor și, oricum, Șagul este asimilat zonei urbane, deci nu am cum să beneficiez de ofertă. 🙂

