Despre coronavirus din alta perspectiva

In fecare zi primim tot felul de stiri prin care suntem anuntati ce evenimente s-au mai anulat din cauza COVID-19, fie ca sunt ele din domeniile pe care noi le acoperit, sau din altele, conexe. In plus, in momentul in care scriu acest articol, acem deja sase cazuri confirmate la noi in tara (sursa).

Peste toate aceste stiri, aflam ca marii jucatori din economie incep sa resimta din plin acest recul: Apple a anuntat ca nu isi va inceplini tatgetul financiar, cel putin pe luna ianuarie (detalii aici), China a raportat si ea ca productia pe luna februarie a scazut drastic (vezi aici), iar bursa americana are cele mai negre zile din ultimii doi ani (aici puteti citi mai multe).

Dar, daca este sa analizam din punctul de vedere a industriei, trebuie sa remarcam ca pandemia actuala ne dezvaluie cateva slabiciuni ale actualei structuri economice si o optiune de luat in calcul, pentru a evita alte situatii similare.

Pe scurt, fiecare revolutie industriala a avut ca scop eficietizarea productiei si maximizarea profitului. Fie ca vorbim de masina cu aburi sau de linia de productie a lui Ford, toate au avut acelasi rezultat – industia a putut sa produca mai mult, desi asta a insemnat sacrificarea mainii de lucru. De ceva vreme vorbim despre noua revolutie industriala, cea care va veni o data cu adoptarea tehnologiei 5G la scara larga. Internet of Things (IoT) este ceea ce americanii numesc the next big thing in ceea ce priveste productia.

Dar, haideti sa revenim la noul coronavirus care face ravagii prin lume! V-am spus ca aceasta dezvaluie cateva din slabiciunile productiei actuale, Asa ca, sa le luam pe rand:

1. Mana de lucru umana

Stiu, suna nasol sa aducem asta in discutie, mai ales intr-o tara in care munca manuala este inca larg utilizata si mai ales in momentul in care oamenii mor prin lume din cauza unei molime. Insa, daca este sa stam stramb si sa judecam drept, abia acum descoperim cat de vulnerabili suntem in actualul format. Si va spune asta unul care are peste 15 ani de experienta in resurse umane, si care lucreaza la o companiei care si-a inchis o perioada buna faclitatile de productie din China!

Mai pe larg, lumea nu isi mai permite sa fie dependenta de mana de lucru umana in atatea domenii. Si am aflat asta the hard way, desi se putea si mai rau. Este momentul in care trebuie sa acceptam ca avem nevoie de o reconversie profesionala majora, la nivel mondial. Partea buna pentru noi, ca tara, este ca oricum suntem de ceva vreme la acel moment zero, cand trebuie sa reformam inclusiv sistemul de educatie, pentru a face fata noilor cerinte de pe piata muncii. La fel cum am implementat cele mai noi tehnologii in ceea ce priveste internetul fix si mobil, pornind de la zero, putem fi din nou cap de lista. Dar, pentru asta este nevoie de ceva important – vointa politica si o aliniere completa a intregului spectru al partidelor noastre. Sa vedem daca se vrea si, mai ales, daca se poate!

2. Tehnologia deficitara

Da, am facut salturi enorme fata de momentul in care Henry Ford gandea prima linie de productie, pentru modelul T, insa suntem inca departe de momentul in care pandemiile nu ne vor mai afecta facilitatile de productie.

Este tot mai clar ca integrarea tehnologiilor de ultima ora este nu atat de dorit, cat este necesara imperios. Avem deja destule cazuri, in medicina, in care realitatea augmentata ajuta mult munca chirurgilor. Acelasi lucru trebuie sa se intample si in industrie. In plus, IoT nu ar mai trebui sa sune a SF, ci sa fie o chestie de actualitate. Iar dezvoltarea retelelor 5G este in aceeasi situatie.

Apropo de asta, Guvernul a amanat in Romania licitatia pentru 5G si nici acum nu stim cand va avea loc!

Apoi, desi stiu ca am vazut cu totii Terminator, robotii industriali, nanotehnologia si androizii revin si ei in discutie. Inchipuiti-va cum ar arata linia de productie de la urmatorul iPhone daca ar fi complet controlata de oameni remote, iar munca ar fi facuta de roboti, fie cu aspect uman sau cu unul … industrial.

3. Educatia neadaptata

Si aici nu ma refer la lipsa oamenilor educati, desi ar fi si aici o discutie, ci la lipsa digitalizarii din domeniu. In lumina noilor evenimente devine tot mai clar ca vor exista destul de des situatii in care profesorii, elevii sau studentii nu vor putea fi preenti fizic la scoala. Imaginati-va cum ar fi ca voi sa puteti continua munca de acasa, iar copiii cursurile de langa voi!

Avem deja Facebook, YouTube, Zoom, Skype, WhatsApp sau Telegram – si ar fi extrem de usor sa incercam tinerea lectiilor pe platforme digitale. Stiu ce veti zice – intr-o tara in care inca mai folosim cataloage si carnete fizice, este utopic sa discutam despre asta. Insa, din nou va aduc in discutie situatia internetului de la noi – am inceput de jos si am ajuns pe primele locuri Iar cum anul asta vor fi alegeri parlamentare, poate avem vreun candidat care citeste si blogul nostru! wink! wink!

4. Revenirea la onshore

Sunt deja decenii bune de cand companiile mari si-au mutat facilitatile de productie in locații exotice, dar care ofera avantaje fiscale sau legate de mana de lucru calificata. Ei bine, abia acum realizam cat de periculoase sunt aceste situatii. Asta pentru ca, in primul rand, majoritatea pandemiilor din ultima vreme au avut originea in Asia (gripa aviara, porcina și acest COVID-19). Apoi, nefiind locate in tara ta de origine, nu poti controla deloc politica de sanatate, sa zicem.

Va spuneam ca se nasc si o serie de oportunitati din cauza situatiei actuale. Unele din ele le-am descris deja mai sus. Altele sunt cunoscute deja, si pe larg folosite. De exemplu, tot mai multe companii ofera ca beneficiu munca de acasa. Insa, pe viitor anticipez ca asta va deveni parte din regimul normal de lucru:

Voi ce parere aveti despre situatie?