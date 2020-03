NASA a dezvaluit o fotografie panorama cu planeta Marte cu 1.8 miliarde de pixeli

NASA a dezvaluit astazi o fotografie noua cu planeta Marte. Este o panorama de 1.8 miliarde de pixeli ce ofera o priveliste detaliata cu planeta, uimitoare mai bine zis.

Panorama contine peste 1000 de imagini realizate in 4 zile in perioada 24 noiembrie – 1 decembrie 2019. Combinate, cele peste 1000 de fotografii ofera o perspectiva interesanta asupra planetei Marte.

“While many on our team were at home enjoying turkey, Curiosity produced this feast for the eyes,” says Vasavada of the rover’s Thanksgiving photoshoot on the red planet. “This is the first time during the mission we’ve dedicated our operations to a stereo 360-degree panorama.”