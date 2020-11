Detalii despre NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, RTX 3060 și RTX 3050 Ti: specificații, disponibilitate și prețuri

NVIDIA pregătește terenul pentru o nouă generație de plăci grafice mid-range. Surse neoficiale vorbesc de 3 SKU-uri: RTX 3060 Ti, RTX 3060 și RTX 3050 Ti, cu disponibilitate începând din luna decembrie și prețuri cuprinse între 249 – 399 dolari. RTX 3060 și RTX 3050 Ti vor înlocui actualele RTX 2060/Super și GTX 1660 Ti și vor fi bazate pe arhitectura Ampere GA106. Despre RTX 3060 se zvonește că va avea 3840 nuclee CUDA și 6 GB de memorie GDDR6 pe o magistrală de 192 biți, în timp ce pe RTX 3050 Ti se crede că vom găsi 3584 nuclee CUDA și 6 GB GDDR6 pe 192 biți. Bineînțeles, noile modele vor suporta și tehnologiile raytracing și DLSS.

