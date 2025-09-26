CMF devine brand independent în India

Nothing desprinde CMF într-o subsidiară cu sediu global în India, printr-un parteneriat cu Optiemus Infracom și o investiție de peste 100 milioane de dolari pe trei ani, vizând crearea „primului brand tech cu adevărat global” construit în India.

Planul include cel puțin 1.800 de locuri de muncă și mutarea operațiunilor cheie – producție, R&D și export – în India, în contextul unei strategii de extindere accelerate pe piața locală.

CMF, lansat în 2023 pentru dispozitive accesibile, devine platforma Nothing pentru segmentul buget, cu portofoliu ce include smartphone-uri, ceasuri și audio, poziționate la prețuri agresive față de concurență. În paralel, brandul pregătește lansarea căștilor over‑ear CMF Headphone Pro pe 29 septembrie, semnalând ritmul ridicat al noutăților de produs.

Argumentul economic al pariului pe India este solid: cea mai mare pondere a vânzărilor locale este în zona 100–200 de dolari, iar Nothing indică o cotă de peste 2% și o creștere trimestrială a livrărilor de 85% pe Q2 2025, cu CMF drept vector de volum. Compania a ridicat recent 200 de milioane de dolari runda Series C, resurse ce susțin expansiunea retail și investițiile în producție și marketing local.

Expansiunea fizică țintește extinderea rețelei de retail offline de la 9.000 la 12.000 de magazine până la final de 2025 și deschiderea unui flagship propriu în India, pentru a ancora mai bine prezența de brand la raft. Managementul local este întărit prin numiri precum Himanshu Tandon (VP Business CMF) și prin mutarea centrelor de decizie de marketing în India, în linie cu ambiția unei marci globale „build in India, for the world”.

La nivel operațional, joint‑venture‑ul cu Optiemus va gestiona cap‑coadă smartphone‑urile CMF – de la proiectare la fabricație – cu obiectiv explicit de export, aliniat inițiativelor „Make in India” și „Atmanirbhar Bharat”. Modelul de spin‑off urmărește precedentul unor mărci care au câștigat tracțiune ca entități autonome pe segmentele entry și mid‑range, cu ciclu de inovație rapid și go‑to‑market adaptat local.

Pentru consumatori, efectul imediat înseamnă produse CMF mai bine aprovizionate în retailul tradițional, prețuri competitive și o gamă mai largă, în timp ce pentru ecosistemul local semnalizează investiții industriale și joburi cu specializări tehnice. În agregat, separarea CMF întărește poziția Nothing în India și pregătește terenul pentru o ofensivă globală dinspre segmentul accesibil, unde volumul decide câștigătorii.

