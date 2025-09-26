OnePlus va livra primul smartphone cu Snapdragon 8 Gen 5

OnePlus a confirmat oficial că va lansa primul telefon din lume cu Snapdragon 8 Gen 5, cu disponibilitate globală, poziționând noul chipset sub versiunea „Elite” și mizând pe arhitectura Oryon pe 3 nm pentru performanță și eficiență mai bune.

Qualcomm a anunțat oficial existența platformei 8 Gen 5 ca succesoare sub-flagship față de 8 Elite Gen 5, clarificând segmentarea gamei și pregătind terenul pentru un val de lansări în trimestrul următor. Confirmarea OnePlus a venit prin comunicări pe rețelele sociale din China, cu accent pe lansarea „globală”, ceea ce sugerează un model orientat către piețele internaționale, nu doar variante pentru China.

Indiciile converg că acest „prim” smartphone ar putea fi OnePlus 15R, având în vedere istoria seriei R de a adopta procesoare high-end cu poziționare mai accesibilă și mențiunile din surse care indică un model non‑Elite Gen 5 pentru un flagship „buget” cu lansare globală. În paralel, OnePlus 15 cu Snapdragon 8 Elite Gen 5 a fost deja teasuit, conturând vârful de gamă al companiei deasupra unei versiuni cu 8 Gen 5 standard pentru echilibru preț/performanță. Această dublă strategie întărește segmentarea: OnePlus 15 pe 8 Elite Gen 5 pentru maxim de performanță, iar 15R cu 8 Gen 5 pentru „flagship killer” cu preț competitiv, dacă zvonurile se confirmă.

Din punct de vedere tehnic, Snapdragon 8 Gen 5 păstrează nucleele Oryon și procesul pe 3 nm, poziționându-se sub 8 Elite Gen 5 la frecvențe și GPU, în timp ce 8 Elite Gen 5 livrează două nuclee Prime până la 4,6 GHz, șase nuclee Performance până la 3,62 GHz și un salt de ~20% la CPU și ~23% la GPU față de generația anterioară. Qualcomm a subliniat că 8 Elite Gen 5 inaugurează și optimizări importante pentru AI, autonomie și ray tracing, setând așteptări ridicate pentru ecosistem, iar 8 Gen 5 beneficiază de aceleași fundamente arhitecturale într-un pachet mai eficient ca preț. Pentru utilizatori, asta înseamnă opțiuni clare: performanță maximă cu 8 Elite Gen 5 sau echilibru foarte bun cu 8 Gen 5, fără compromis major pe experiența de zi cu zi.

OnePlus nu a oferit încă detalii complete despre dispozitivul cu 8 Gen 5, menționând doar prioritatea de a fi primul și faptul că lansarea nu va rămâne localizată în China, ceea ce validează ipoteza unei versiuni R cu disponibilitate internațională. Calendarul final, specificațiile camerei și vitezele de încărcare vor fi comunicate ulterior, însă contextul anunțului Qualcomm sugerează un debut rapid, aliniat valului de flagship-uri din toamnă.

