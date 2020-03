Voi va dezinfectati telefoanele sau gadget-urile in general?

Se presupune ca in perioada asta trebuie sa ne dedicam putin mai mult igienei daca vrem sa fim in siguranta. Insa eu am fost tot timpul precaut si am grija ca obiectele cu care i-au contact foarte des sa fie curate.

Personal imi curat telefonul saptamanal. Il scot din husa si incep sa-l sterg cu spirt sau cu solutie de curatat geamurile. Fac asta de ani de zile caci smartphone-ul contine mai multe bacterii decat capacul de la wc. Il avem cu noi peste tot, punem mana pe el dupa ce am avut contact cu alti oameni sau diferite obiecte.

Tastatura si mouse-ul la fel, mi le curat saptamanal cu solutii de curatenie obisnuite, depinde ce gasesc pe moment. Biroul, monitorul, laptop-ul, volanul si chiar schimbatorul de la masina le sters periodic. Asa sunt eu.

Voi faceti treaba asta des? La cat timp? Cum?