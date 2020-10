AMD dezvăluie Big Navi: Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT și RX 6800

AMD a dezvăluit noua generație de plăci grafice Radeon RX 6000 bazate pe arhitectura RDNA 2. Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT și RX 6800 au performanțe comparabile cu ale competitorilor direcți din tabăra verde și vor ajunge în scurt timp pe piață. AMD nu se mai mulțumește să concureze doar pe segmentul de mijloc, oferind de această dată opțiuni foarte atractive și pentru entuziaști. Alături de specificații și prețuri, AMD a dezvăluit și cum se comportă în jocuri noile GPU-uri, iar rezultatele pot spune că sunt surprinzătoare. De foarte mult timp nu am mai văzut o luptă atât de strânsă între cei doi mari jucători din industrie. În contextul în care asistăm la un „paper launch” al seriei RTX 3000 de la NVIDIA, Big Navi reprezintă o oportunitate foarte bună pentru AMD de a recupera din cota de piață pierdută pe segmentul high-end.



Plăcile grafice bazate pe noua arhitectură RDNA 2 sunt mai accesibile decât alternativele de la NVIDIA și au un consum mai mic de energie, însă vin cu unele lipsuri pe partea de computing. De asemenea, nu cunoaștem prea multe detalii legate de tehnologia raytracing implementată pe GPU-urile RDNA 2. Știm doar că au un accelerator de raytracing pentru fiecare Compute Unit, similar cu ceea ce există pe plăcile NVIDIA Turing și Ampere. Acest lucru, conform AMD, asigură performanță de 10 ori mai bună pentru software shaders. Doar că, din câte se pare, AMD nu are prea mare încredere în propria implementare de raytracing și se ferește să ofere detalii concrete legate de performanță.

Cât despre o alternativă la NVIDIA DLSS, AMD susține că are în lucru o tehnologie denumită Super Resolution, integrată în suita FidelityFX, dar care nu va fi disponibilă la momentul lansării. Inițial, 35 jocuri vor avea suport pentru FidelityFX, 25 dintre ele fiind deja lansate. Noile plăci vor avea și un mod de overclocking dinamic one-click integrat direct în drivere, a cărui spor de performanță de aproximativ 6%. În cadrul evenimentului de astăzi, AMD a mai dezvăluit că procesoarele Zen 3 vor fi cele mai rapide pentru gaming și că vor ajunge pe piață în luna noiembrie. Pe un sistem cu procesor Ryzen 5000, placă de bază cu chipset X570 și placă grafică AMD Radeon RX 6000 va putea fi activată funcția Smart Access Memory, care elimină unele limitări apărute la accesarea memoriilor RAM și VRAM. Cu alte cuvinte, pentru prima dată veți obține un spor de performanță notabil prin utilizarea concomitentă a unui procesor și a unei plăci grafice de la AMD.

Specificațiile noii serii AMD Radeon RX 6000:

Până la 5120 nuclee shader pe RX 6900 XT și până la 3840 nuclee shader pe RX 6800

Boost clock maxim de 2.1 – 2.25 Ghz

16 GB memorie RAM GDDR6 pentru toate modelele din serie

128 MB Infinity Cache care dublează lățimea de bandă a memoriei

One Ray Accelerator – accelerează de 10x operațiunile de raytracing

FidelityFX – alternativă la NVIDIA DLSS pentru upscaling

AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Radeon RX 6800 XT este competitorul direct al lui RTX 3080. Are 72 Compute Units, fiecare cu 64 nuclee de shader, iar frecvența de bază este de 2 Ghz, cu boost până la 2.25 Ghz. Ca putere de computing, are 20.7 TFLOPS (vs. 29.8 TFLOPS pe RTX 3080), însă, după am văzut în repetate rânduri, mai mulți TFLOPS nu înseamnă neapărat o performanță mai bună în gaming. Poate cea mai importantă noutate introdusă de RDNA 2 este prezența a 128 MB de Infinity Cache, a cărui rol e de a reduce traficul la nivelul magistralei de memoriei și de a crește considerabil performanța și eficiența energetică. Pe o magistrală GDDR6 de 256 biți, AMD a reușit să crească lățimea de bandă efectivă cu 117% și să reducă consumul de energie cu 10%.

Pe partea de VRAM avem 16 GB GDDR6, mai mult cu 60% decât pe RTX 3080, iar asta e posibil să ofere un avantaj semnificativ în jocuri complexe și la rezoluții ridicate. Consumul sau Total Board Power, așa cum îl numește AMD este de 300 W, mai puțin cu 20 W decât consumul declarat a lui RTX 3080. Aici rămâne de văzut cum se va comporta în situații reale, ambii producători evitând să intre în prea multe detalii pe acest subiect, însă în teorie nu ar trebui să vedem abateri semnificative. Mai jos aveți rezultatele în jocuri la rezoluții 1440p și 4K. Radeon RX 6800 XT nu doar că egalează RTX 3080, ba chiar îl întrece în anumite e scenarii. E adevărat că testele sunt realizate fără Raytracing și în jocuri care tind să favorizeze plăcile AMD, însă, chiar și așa, cifrele arată foarte bine.

Prețul recomandat pentru RX 6800 XT este de 659 dolari, adică cu 40 dolari mai mic decât cel practicat pentru RTX 3080. RX 6800 XT va fi disponibil în magazine începând cu data de 18 Noiembrie, însă probabil doar sub forma unor modele bazate pe design-ul de referință. Vă puteți aștepta la performanțe și mai bune pe măsură ce partenerii AMD vin cu implementări overclockate din fabrică, însă prețurile vor fi, desigur, mai piperate.

AMD Radeon RX 6800

AMD Radeon RX 6800 va fi probabil cel mai popular model din gamă datorită prețului atractiv de doar 579 dolari. Este aproape identic cu RX 6800 XT, având doar unele mici ajustări la nivel de dotări entru a menține prețul mai mic. Radeon RX 6800 are 60 Compute Units și 3840 nuclee de shader, iar frecvența de bază este de 1815 Mhz, cu boost de până la 2105 Mhz. Vine cu 16 GB de memorie GDDR6 și Infinity Cache de 128 MB, iar ca performanță se situează peste RTX 2080 Ti și RTX 3070 în majoritatea cazurilor.

Va fi disponibil în magazine începând cu data de 18 noiembrie, mai devreme cu trei săptămâni față de RTX 3070. Prețul este însă mai mare cu 80 dolari, NVIDIA atacând foarte agresiv această zonă de preț. RTX 3070 oferă în același timp și tehnologii exclusive pe care le găsim deja implementate în foarte multe jocuri: DLSS și Raytracing. Rămâne de văzut dacă RX 6800 va reuși să obțină un spor semnificativ de performanță prin actualizări de drivere, justificând astfel prețul mai mare sau dacă va coborî prețul recomandat pentru a concura mai bine cu RTX 3070.

AMD Radeon RX 6900 XT

Radeon RX 6900 XT este regele Big Navi și concurează de la egal la egal cu NVIDIA RTX 3090. Are 80 Compute Units, cu 8 mai multe decât pe RX 6800 XT, iar puterea de procesare este de 23 TFLOPS. Nu există diferențe la nivelul memoriei GDDR6, iar consumul total al plăcii este identic – 300 W. În jocuri, RX 6900 XT este cu 30 – 50% mai rapid decât RX 6800 XT, iar în majoritatea scenariilor, la rezoluție 4K, este aproape egal cu RTX 3090. Cu o mențiune însă: testele pe 6900 XT au fost realizate utilizând Rage Mode (overlocking dinamic) și Smart Access Memory, tehnologie disponibilă doar pe sisteme cu procesoare AMD Ryzen 5000. Rage mode aduce temperaturi ridicate și, implicit, un nivel de zgomot mai mare, iar Smart Access Memory nu poate fi utilizat pe platformele Intel și nici pe cele AMD din generațiile mai vechi. Prin urmare, nu toți utilizatorii vor beneficia de sporul de performanță de 6 – 13% asigurat de aceste tehnologii.

Prețul este însă foarte bun dacă ne raportăm la NVIDIA GeForce RTX 3090. AMD a anunțat un preț recomandat de 999 dolari și disponibilitate începând cu data de 8 decembrie 2020. Din punctul meu de vedere, nu este o opțiune demnă de luat în calcul decât dacă plănuiți să vă jucați la rezoluție 4K.

Ca de obicei, nu vă recomand să vă aruncați la precomenzi sau, mai rău, la listările bișnițarilor de pe OLX și eBay. Chiar dacă vor exista probleme de disponibilitate, așteptați mai întâi recenziile publicațiilor de specialitate și a primului val de utilizatori. AMD Radeon 5700 XT a fost un adevărat dezastru, extrem de mulți utilizatori întâmpinând probleme de stabilitate, temperaturi ridicate și thermal throttling agresiv.