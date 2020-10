RoAlert nu se mai oprește: cineva își bate joc?

De ieri seară nu s-au mai oprit alertele de COVID din județul Timiș pe iPhone-ul din familie. Vine câte una o data la 3 ore. Zi, noapte, nu contează. Ori ceva e stricat, ori cineva își bate joc sau e foarte foarte prost.

Pe Android am primit doar una ieri și, ghici ce, una în timp ce scriam acest articol. Însă pe iPhone 11 nu se mai opreau. E inadmisil să urle telefonul la ora 1 noaptea, la 4 și la 7 dimineața. A fost o noapte horror. Am reportnit telefonul acum 3 ore și cred că am scăpat. Poate a rămas ceva agățat? Poate e doar o coincidență că am scăpat? Sau pur și simplu e un sistem implementat ca ori care altul de la noi… prost.

Nu știu de la ce e, dar e clar că e ceva greșit la mijloc. Și după aceea ne mirăm că oamenii caută metode să-l dezactiveze. Lucru cu care nu-s deloc de-acord, pentru că în caz de cataclism o să plângem că n-a sunat sistemul de alertare…