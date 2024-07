Digitalizare prietenoasă: cum am folosit Facebook pentru a trimite o cerere către Rețele Electrice

V-am povestit acum ceva vreme că am reușit să devin prosumator de anul acesta, după un proces care a durat mai puțin decât mă așteptam.

Când am cerut schimbarea de contor, a trebuit să depun o cerere online la cei de la Rețele Electrice, dar cum nu au răspuns acolo prea rapid, i-am contactat pe Facebook, fără a avea mari speranțe că voi și primi răspuns. Doar că, nu numai că au răspuns, dar în ziua în care au scris că vor ajunge au și venit…

Țin să menționez că, dat fiind că racordarea casei la rețeaua electrică a avut loc în 2011, am avut contorul montat pe casă, în interiorul curții, nu la limita proprietății, cum se face acum. Așa că, dat fiind ce am văzut la alți vecini, am crezut că vor monta și la mine un contor la fel, iar cel actual va fi anulat.

Cum socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, mi-a fost schimbat contorul, dar a fost păstrat amplasamentul. Asta nu ar fi o problemă în sine, doar că nu prea se mai vede prin plexiglasul capacului, iar citirea de index se face după ce dau jos acea mască. E oarecum normal, că are vechime, a stat în soare, ploaie, zăpadă, praf și toate cele, așa că nu mă aștept să fie la fel de transparentă ca la început. Și, în mod normal, fiind vorba de contor inteligent, oricum nu am de dat citire.

Problema e că, fiind nou prosumator, mi se cere confirmarea citirilor lunar de către cei de la Rețele Electrice (apropo, este fosta E-Distribuție), iar asta devine un mic chin… Prin urmare, am verificat pe piață dacă mai găsesc astfel de cutii, pentru a cumpăra măcar plexiglasul din fașă, dar am aflat că modelul nu se mai găsește niciunde. Prin urmare, le-am scris din nou pe Facebook Messenger celor de la Rețele Electrice și i-am întrebat dacă mai au ei pe stoc sau dacă nu pot veni să monteze un vizor, cum am mai văzut prin alte locuri.

Și, oameni buni, deși am mai scris că ne merităm soarta la capitolul digitalizare, acum am văzut că mai există speranță – cei de acolo mi-au raspuns, au spus că nu mai e nevoie de nicio cerere depusă pe portalul lor și că vor rezolva problema într-o săptămână. Și, ghiciți ce? S-au ținut de cuvânt!!!

Așa că, dacă aveți chestiuni simple de discutat cu ei – nu de cerut un spor de tensiune – vă recomand varianta simplă de a-i contacta direct pe Messenger, că funcționează! Cheapeau!