DLSS vs FSR in jocul anului 2021 – ce alegem pentru mai multe FPS-uri?

Nvidia a lansat DLSS in urma cu putini ani si este o tehnologia de upscalling care te ajuta sa ai mai multe FPS-uri in jocurile pe care nu le poti rula in mod nativ. Pentru ca hei, nu toti ne permite RTX 3080 sau placi de generatie noua.

Serviciul de la Nvidia a venit alaturi de Ray Tracing, care imbunatateste experienta prin efecte mai bune de lumina si umbre. In schimb, DLSS te ajuta sa ai mai multe FPS-uri, dar fara sa pierzi prea mult din calitatea imaginii.

Despre tehnologia asta v-am vorbit in numeroase articole, iar acum vreau sa va arat o comparatie intre DLSS si FSR.

Ce este FSR? FSR este raspunul AMD pentru DLSS, caci acestia nu puteau sta pe bara si trebuia sa vina cu ceva similar pe piata.

Si pentru ca avem doua tehnologii care fac acelasi lucru trebuie sa stim si ce alegem. Asa ca am luat jocul anului 2021, Deathloop, caci integreaza ambele tehnologii, si le-am folosit in paralel pentru a vedea care sunt diferentele.

Si haideti sa va arat cum arata jocul fara nici o tehnologia, asa cum este el de la mama lui. Mentionez ca am folosit un monitor 2K si setarile au fost ULTRA.

Fara DLSS si FSR aveam 120 FPS in acest cadru. L-am ales pe acesta pentru ca este destul de complex, avand atat umbre cat si lumina naturala, o flacara in fata si detaliile pe cutie se vad foarte bine. Va rog sa le urmariti.

Pentru inceput am folosit tehnolgia DLSS pe cele trei moduri: Quality, Balanced si Performance. Cred ca stiti la ce se refera fiecare mod in parte.

Si uite ce FPS-uri am avut in acelasi cadru:

Si mai jos va arat cadrele cu tehnologia AMD FSR:

La AMD avem un mod extra denumit Ultra Quality. Am lasat FPS-ul vizibil in partea dreapta sus in colt.

Si hadeti sa tragem o concluzie simpla. Pe modurile BALANCED, acolo unde tehnologia isi face singura de cap si iti ofera ce considera ea ca este mai bine, Nvidia ofera 132 de cadre pe secunda si AMD 164 de cadre pe secunda.

Pe modurile QUALITY, Nvidia iti ofera 139FPS si AMD 149FPS.

Pe modurile PERFORMANCE, Nvidia iti ofera 170FPS si AMD 167 FPS.

Dupa cum se vede, AMD iti ofera la prima vedere un numar mai mare de FPS-uri pe modurile Quality si Balanced. Insa vreau sa va uitati cu atentie la imagini.

Da, AMD iti ofera mai multe FPS-uri, dar calitatea imaginii este mult sub ceea ce ofera Nvidia inclusiv pe Quality.

Nici o tehnologie nu este rea deloc, insa avantajul pe care Nvidia il are este ca a reusit sa rafineze procesul de upscalling si sa nu te prinzi ca rezolutie sau detaliile jocului sunt mai slabe.

La AMD totul este extrem de vizibl si pare ca este vorba doar de o rezolutie mai mica, ci pur si simplu jocul pare ca a trecut cu toate setarile grafice pe low.

Asta nu se intampla la Nvidia unde continui sa ai aceleasi setari grafice si aceleasi detalii, dar la un numar mai mic de FPS-uri.

Pe modul Performance Nvidia castiga cu 170 la 167 FPS, iar aici diferenta de calitate este si mai mare. Imaginea oferita de AMD este stearsa, in ceata si foarte pixelata in anumite zone. Asta nu se intampla la Nvidia.

Sper ca se vede diferenta destul de clar. Eu pe PC am facut zoom pe toate pozele si le-am analizat pe fiecare in parte.

Personal tot pe DLSS as miza daca ar fi nevoie si sigur o sa fie nevoie pe viitor, caci RTX 3070 pe care o detin nu o sa plece prea curand din PC la ce criza avem, iar daca peste 2 ani anumite jocuri nu vor mai rula la detalii bune o sa folosesc si eu DLSS.

DLSS este integrat pe mai multe jocuri decat FSR, insa diferenta este ca trebuie sa ai o placa video Nvidia ca sa folosesti tehnologia. AMD a oferit FSR-uri pentru oricine si nu depinde de placa video pe care o ai. Aici este un avantaj pentru AMD.

Asadar, nu putem spune ca o tehnologie este mai buna decat alta pentru ca fiecare are avantaje si dezavantaje. Alegeti ce va ofera voua o experienta mai buna.