Primele impresii despre Oppo Find X5 Pro

Saptamana trecuta am avut ocazia sa ma joc pentru scurt timp cu Oppo Finx X5 Pro. Vreau sa ofer cateva impresii despre acest telefon, atat cat am reusit in cateva zile sa ma joc cu el.

Oppo Find X5 Pro este un flagship interesant care isi doreste sa lupte de la egal cu nume mai mari. De aceea, acest model vine cu numeroase specificatii impresionante, ba chiar un NPU propriu care ar trebui sa ofere o procesare foarte buna a fotografiile.

Pe scurt, Find X5 Pro este echipat cu Snapdragon 8 Gen1, 12GB RAM LPDDR5 la 3200MHz, 256GB de stocare UFS 3.1, un ecran QHD de 6.7 inch la 120Hz de tip AMOLED LTPO si protejat de Gorilla Victus.

Pe spate are 3 camere foto dintre care una principala de 50MP, un ultra wide de 50MP si un telefoto de 13MP. Pe fata are o camera de 32MP.

Bateria este o unitate moderna realizata din doua celule conectate in serie de 2440 si 2500mAh pentru o capacitata totala de 5000mAh. Dispune de incarcare rapida la 80W SUPERVOOC si reverse charging de 10W.

Are senzor de amprenta in ecran, ruleaza Android 12, are incarcator in cutie + o husa de protectie si cam atat. Acum haideti sa va spun impresiile mele despre telefon

In primul rand ecranul m-a convins din prima. Se vede excelent si poate afisa 1 miliard de culori. Este foarte responsive, se vede bine in bataia directa a soarelui si are un input lag extrem de mic. Este un ecran modern cu care nu o sa aveti nici o problema.

Forma telefonului este una placuta. Este usor ingust, are doar 8.5mm si cantareste 218 grame. Oppo spune ca spatele este din ceramica, insa pe mine nu m-au convins. Toti cei care au vazut telefonul au spus ca este un plastic oarecare extrem de lucios. Personal l-am tinut doar in husa pentru ca este o oglinda, retine toate amprentele si este alunecos. Plus ca se simte ca un plastic.

Difuzoarele sunt bune, telefonul se aude tare si puteti asculta muzica fara probleme sau sa vedeti un film.

Despre platforma Snapdragon 8 Gen1 nu sunt multe de spus. Fata de 888 sau chiar 888+ sunt diferente mici, ba chiar se incinge mai tare. Asa ca nu este neaparat un punct forte ca sa alegi un telefon doar pentru asta. Si un 888 se descurca la fel de bine si se incinge chiar mai putin.

Ideea este ca oricum o dam este o platforma de top care ruleaza orice, de la jocuri si pana la aplicatii complexe. Conteaza mai mult stie telefonul prin intermediul softului sa gestioneze situatia, iar in cazul de fata avem un Android 12 cu ColorOS 12.1.

Despre ColorOS pot spune ca mi-a placut inca de acum 2 ani cand am testat primul Oppo, dar mai este loc de imbunatatiri. Arata ca orice alta interfata din grupul BBK, iar acum ii inteleg pe fanii OnePlus care au folosit OxygenOS.

Camerele foto sunt si ele interesante, dar mai interesant este procesorul de imagine dedicat MariSilicon. Este un NPU realizat pe 6nm cu o putere de calcul de 18TOPS si 20 de biti dynamic range.

Am facut cateva fotografii la Balcic unde am putut capta niste culori deosebite. Va las pozele mai jos. Declanseaza repede, procesereaza repede si ai numeroase functii si setari in meniul camerei foto.

Pentru cine doreste o camera point and shot este excelenta si fotografiile realizate sunt chiar bune.

Sistemul de racire este unul custom cu camera de vapori si de dimensiuni generoase. Este nevoie pentra ca 8 Gen1 se incinge destul de tare. In plus la interior gasim si un motor haptic liniar pe axa X pentru niste vibratii deosebite. Vibratiile sunt similare cu cele de iPhone, foarte bune.

La pachet cu telefonul am primit si castile Oppo Enco X2. Castile mi s-au parut excelente si dispun de tehnologia celor de la Dynaudio. Sunt aproape identice ca design cu AirPods Pro. Stau foarte bine in urechi si cutia este una mica.

Sunetul este placut dar usor dus in zona de flat, iar pentru asta aveti nevoie de un egalizator ca sa va jucati cu sunetul. Bass au, sunetele inalte sunt mai predominante in unele cazuri, dar per total cu putin reglaj o sa aveti niste casti foarte bune.

Au si Noisce Cancelling, bateria ofera o autonomie foarte mare si n-are sens sa va faceti griji din acest punct de vedere, iar volumul este mediu.

Telefonul costa 6299 lei la eMAG, iar aici mi se pare ca este cel mai mare minus al acestui telefon. Pretul este ridicol de mare pentru ceea ce ofera, tinand cont ca din acelasi grup BBK gasiti modele precum realme GT 2 Pro cu aceleasi specificatii la sub 4000 lei.

Telefonul este bun si mi-a placut, dar pretul este mult prea mare pentru ce ofera.