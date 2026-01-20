Duc dorul motorului diesel 1.5dCi de la Renault

Avem opinii diferite și e perfect normal să nu fim toți pe aceeași lungime de undă. Dar după aproape doi ani de când conduc o hibridă, mi-e dor de un diesel bun. Spun asta după aproape 40.000 km făcuți cu Toyota Corolla, timp în care anumite lucruri au început să mă scoată din sărite.

O mai spun o dată, pentru a suta oară: eu nu cred într-un viitor full electric. Cred în diversitate. Cred că piața trebuie să aibă alternative pentru toată lumea, fără constrângeri și fără etichete. Vrei electrică și ai unde să încarci? Perfect, ia-o și bucură-te de ea. Vrei diesel pentru că faci naveta, conduci mult pe autostradă? La fel de bine. Dar dieselul ăla să fie un diesel sănătos, nu unul sufocat de o grămadă de filtre, EGR-uri, AdBlue și alte complicăciuni care ajung să cedeze înainte să apuci să schimbi anvelopele. Vrei hibridă pentru oraș? Excelent, există și asta.

Deci nu mă faceți indoctrinat, dieselar, hibridist sau cum se mai poartă azi. Dacă s-ar alinia astrele (și nu mă refer la Opel), mi-aș lua o Tesla de oraș și un diesel pentru concedii. Dar nu pot. N-am buget de două mașini și nici infrastructură de încărcare, deci încerc să fiu realist, nu ideologic.

Scriu rândurile astea după câteva concedii lungi prin Europa cu Toyota. Și ca să fie clar: sunt puține lucruri nașpa la Corolla, pe lângă zeci de avantaje reale. Am tot spus aici cât de mișto e o hibridă și de ce o recomand, și rămân la ideea asta. Doar că, uneori, câteva minusuri ajung să te enerveze atât de tare încât îți vine să spui: gata, o vând și iau altceva.

Cel mai mare nerv al meu la mașina asta este rezervorul. E mic, dar mic rău. Încap maxim 35 de litri dacă o duci până la gol complet, ceea ce nu se întâmplă niciodată în viața reală. Când se aprinde becul, alimentezi 25–30 de litri, în funcție de cât ai mers pe roșu. Am băgat 35 de litri o singură dată, în ziua în care am luat-o de la reprezentanță și era practic uscată.

Știți până unde ajung cu 30 de litri într-un stil normal de condus? Până puțin după Deva. Nici măcar nu pot să fac Constanța și înapoi cu un plin. Și da, cred sincer că sunt electrice care au autonomie mai mare, fără să exagerez.

O să-mi spuneți: Gabriele, oricum te oprești, mai iei o pauză, te mai duci la toaleta. Corect, dar nu după trei ore de autostradă. Anul ăsta a fost a doua oară când am mers în Austria cu Corolla și, efectiv, m-am împrietenit cu toate benzinăriile de pe drum. Am alimentat de 12 ori. De 12 ori pentru vreo 4000 km dus-întors, din București până în Mittersill, plus o zi în München și un ocol spre casă prin Bled, Slovenia.

Și fix atunci mi-am adus aminte cât de bine era cu Megane-ul meu în scenariul ăsta. Cu el uitam să alimentez. Mă opream când voiam eu, nu când îmi dicta mașina. În concediile prin Europa făceam lejer peste 1000 km cu un plin. Recordul meu a fost București – Atena cu fix 60 de litri de motorină: 1273 km, cu un consum mediu de 4,7 L/100 km. Am făcut și București – Istanbul – București (1282 km) aproape cu un plin, dar am alimentat foarte aproape de casă și cred că aș fi scos-o la capăt dacă mergeam mai economic. Dar eu nu conduc economic niciodată.

Ați prins ideea: cu Megane-ul puteam să merg mult fără să mă opresc la fiecare benzinărie. Un concediu în Austria însemna cam șase plinuri, în funcție de cazare și ce mai făceam pe acolo. Dar nu 12. Dublu. E ridicol.

În oraș, problema asta e aproape invizibilă. Timpul trece altfel, nu faci sute de kilometri dintr-un foc. Consumul, apropo, este bun. Nu e vorba că mașina e gurmandă. Pentru o benzină de 2.0 și 200 CP, să scoți 6–7 L/100 km pe autostradă, în regim legal (cu mici abateri uneori), e chiar foarte ok.

Doar că rezervorul mic, combinat cu antifonarea slabă pentru valoarea mașinii și pentru așteptările mele (știam problema înainte, am acceptat-o), îți poate strica plăcerea la drum lung. Iar mie îmi place să conduc. Mă relaxează, mă reconectează cu mine. Pentru mine, condusul face parte din concediu. Dacă partea asta nu e plăcută, degeaba destinația e mișto.

Poluare?

Și mai e o chestie pe care vreau s-o spun, pentru că sunt convins că o să apară comentarii de la iubitorii de mediu care o să mă înjure că îmi place diesel-ul.

Un diesel în mințile lui poate fi curat. Faptul că vine câte un țăran obosit cu o căzătură de mașină, anulează DPF-ul, scoate EGR-ul și face și soft, că unde-i fum e și putere, nu înseamnă că așa sunt toate diesel-urile. Mie mi se pare că suntem cam ipocriți, noi toți, când am acceptat automat ideea că benzina e mai curată decât diesel-ul.

Realitatea e că dieselul e criticat în special pentru poluarea locală, adică fix ce respiră oamenii în trafic. Aici intră oxizii de azot (NOx) și particulele fine (PM), care agravează astmul, bolile cardiovasculare și, în timp, cresc riscurile de cancer, mai ales prin particule și compuși asociați. De asta, în orașe, dieselul a devenit țap ispășitor. E o problemă imediată, măsurabilă și care te lovește direct în sănătate.

Benzina, pe de altă parte, e mai acceptată în urban pentru că, în mod tradițional, a avut mai puține NOx și particule decât diesel-urile vechi. Dar benzina are păcatul mare pe partea de climat: în general emite mai mult CO2 per kilometru decât un diesel echivalent, pentru că randamentul termic al dieselului e mai bun. Cu alte cuvinte, dacă discutăm despre efectul de seră, dieselul a fost mult timp mai bun pe hârtie decât benzina.

Și aici intervine partea care mă scoate din sărite: politic și mediatic, e mult mai ușor să vinzi publicului o problemă care se vede și se simte în oraș, în timp ce clima e mai abstractă, mai departe, deși e uriașă. Din păcate, politica publică oscilează între cele două în funcție de ce pare mai urgent și mai ușor de justificat.

Dar ambele poluează. Și benzina, și motorina ard și produc fum. Nu sunt bune pentru mediu, indiferent cum o dai. La diesel problema e cancerul și poluarea locală, la benzină problema e efectul de seră și CO2-ul. Practic, am ajuns să alegem între două otrăvuri, doar că una a devenit mai acceptată social. Și mie asta mi se pare ipocrizia cea mai mare: ne prefacem că una e „bună”, când, de fapt, doar am decis colectiv că preferăm să discutăm mai mult despre un risc decât despre celălalt.

Și totuși, dacă vrei aer curat în oraș, da, electrică rămâne baza. Nu pentru că e perfectă, nu pentru că nu poluează deloc, ci pentru că scoate poluarea de lângă oameni, din intersecții, de sub geamul tău și de pe bulevardele pe care le respiri zilnic. Acolo, în urban, diferența chiar contează.

Apropo, uite cum arata evacuarea la Megane:

Si uite cum arata evacuarea la Toyota. O sa o urc si pe elevator sa va arat direct pe teava.

Revenind la Toyota

Iar dacă tot fac o listă, mai sunt câteva lucruri care mă sâcâie:

Senzația de gol când închizi ușile. Am condus recent Bigster și diferența e de la cer la pământ. A ajuns o Dacie să se închidă mai bine decât o Toyota. La Bigster se aude plin, infundat, ușa e grea, îți dă senzația aia de solid. La Corolla parcă închid poarta de la curte. Am remarcat asta de la început, dar parcă acum mă deranjează și mai tare.

Spațiul dintre șofer și pasager e cam strâmt. Nu e o dramă, dar e deranjant, mai ales la drum lung.

Scaunele, indiferent că sunt sport sau normale, sunt mici. Se simte că mașina e gândită mai mult pentru asiatici decât pentru europeni.

Și, culmea, e-CVT-ul nu e cel mai mare bai pentru mine. Dar devine enervant pe serpentine, când trebuie s-o țin în 5000-6000 rpm, tipic unui benzinar aspirat. Uneori am impresia că o să crape motorul la cât se turează.

Problema e că toate lucrurile astea, luate separat, par suportabile. La început, le accepți. Ți se pare că exagerezi dacă te plângi. Recunosc, am văzut comentarii de la oameni care au semnalat exact aceste probleme și n-am crezut. Dar timpul nu minte. Oamenii ăia au avut dreptate.

Cu toate astea, nu regret achiziția. La momentul respectiv, conform cerințelor mele, nu aveam o alternativă clar mai bună. Corolla rămâne o soluție corectă pentru cine vrea dotări, fiabilitate, putere, portbagaj mare și un pic de unicitate, mai ales în echipare GR Sport, unde paleta de culori e superbă. Cu greu găsești ceva similar.

Doar că, în timp, acele minusuri devin compromisuri obositoare. Poate nu afectează pe toată lumea. Sunt subiectiv, sigur că sunt. Dar tot subiectiv am realizat cât de mișto era Megane-ul: ce construcție bună, ce motor senzațional a avut Renault și ce ținută de drum putea avea un banal Megane. Asta e… a fost.

Ce urmează? Nimic spectaculos. Mai trag de Corolla încă unu-doi ani și cred că o vând. Sunt 99% sigur că nu aș mai cumpăra Toyota a doua oară. Poate Lexus, dar n-am condus încă niciun model ca să văd cât de mare e saltul.

Cel mai probabil tot benzină o să fie, pentru că merg zilnic în oraș, distanțe scurte, și nu vreau să-mi bat joc de un diesel. Dar data viitoare aș căuta clar un rezervor mare, antifonare cât mai bună și mai mult spațiu. Fie mă duc spre un model din segmentul E, fie spre un SUV. Recunosc că mă atrage BMW Seria 5 Touring, iar ca SUV mă uit cu interes la Mazda CX-80. Vedem ce o fi până atunci.