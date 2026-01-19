UE pregătește reguli mai dure pentru furnizorii chinezi din infrastructurile critice

Uniunea Europeană pregătește pentru 20 ianuarie 2026 un pachet de securitate cibernetică ce ar transforma recomandările 5G în obligații legale de a restricționa sau exclude furnizori „cu risc ridicat” precum Huawei și ZTE din rețelele de telecom și din alte infrastructuri sensibile (invertoare solare, scannere de securitate).

Acesta reprezintă o mutare menită să oprească „soluțiile naționale fragmentate” și să impună un standard comun la nivelul blocului. Propunerea urmează să intre în negocieri cu Parlamentul European și statele membre, unde e posibilă rezistență, dat fiind că unele capitale au tratat până acum securitatea ca prerogativă exclusiv națională.

În teren, situația rămâne eterogenă: Spania a semnat în 2025 un contract de 12 milioane € cu Huawei, în timp ce Germania a anunțat jaloane pentru eliminarea componentelor critice din nucleul 5G până la final de 2026 și a unor sisteme de management din RAN până în 2029, un posibil model pentru cronograme realiste la nivel UE. Analize independente arată că doar circa jumătate dintre state au implementat pe deplin „toolbox”-ul 5G, iar mari grupuri europene încă depind de kit chinez în anumite piețe, de aici nevoia de tranziții etapizate care să reducă riscul de întreruperi și creșteri bruste de costuri.

Din punctul meu de vedere, nu e doar un gest geopolitic, ci închiderea buclei: după ani de recomandări, Bruxelles-ul încearcă să alinieze securitatea, coerența pieței și predictibilitatea investițiilor. Fără reguli obligatorii, Europa rămâne cu ritmuri diferite și o suprafață de atac inegală; cu reguli prea rigide, riscă să lovească exact în obiectivul de calitate și acoperire a rețelelor. Cheia va fi gradarea pe sectoare și timpi de migrare adaptați, ancorați în audituri tehnice reale și în disponibilitatea alternativelor europene.

Pe de altă parte, am unele mici temeri, că routerele oferite de Orange la portare sunt ZTE, iar sistemul solar e Huawei. 🙂

Sursa