Sondajul de marți: Ce furnizor de internet fix aveți? (2026)

Suntem deja la cincea ediție, după 2018, 2022, 2023, 2024 și 2025 așa că avem cu ce date să comparăm. De fapt, acesta este unul dintre cele mai constante sondaje pe care le rulăm pe ArenaIT.ro.

La fel ca și până acum, aș paria că ordinea de anul trecut va rămâne la fel, cu o creștere la Orange (cei la care am trecut și eu, după cum v-am povestit), dar tot cu DIGI lider detașat.

Mă gândesc că operatorul albastru este imposibil de detronat, cel puțin în perioada următoare, indiferent de ofertele cu care vin celalți pe piață.