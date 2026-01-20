Sondajul de marți: Ce furnizor de internet fix aveți? (2026)

Suntem deja la cincea ediție, după 2018, 2022, 2023, 2024 și 2025 așa că avem cu ce date să comparăm. De fapt, acesta este unul dintre cele mai constante sondaje pe care le rulăm pe ArenaIT.ro.
La fel ca și până acum, aș paria că ordinea de anul trecut va rămâne la fel, cu o creștere la Orange (cei la care am trecut și eu, după cum v-am povestit), dar tot cu DIGI lider detașat.
Mă gândesc că operatorul albastru este imposibil de detronat, cel puțin în perioada următoare, indiferent de ofertele cu care vin celalți pe piață.
Sorin_Ovidiu_X a zis
Chiar daca as vrea sa imi schimb furnizorul, la mine aici unde lociuesc nu am cum. Se pare ca NextGen, furnizorul actual, are o intelegere cu marii furnizori sa nu vina aici unde ei au fost primii. Altfel nu pot sa imi explic de ce un furnizor precum Digi, nu poate sa furnizeze servici de internet clientilor casnici desi la firma care se afla in aceeasi localitate (unde reprezentantii Digi zic ca nu pot sa aduca reteaua), am internet prin fibra de la Digi.
Florin Popa a zis
Nu au intelegere cu firmele mari, pentru ca iti dai seama ca intereseul firmelor e sa ajunga la cat mai multi viitori clienti. Intelegerea este cu primarul localitatii/primaria. Ti-o zic sigur. Si la mine in localitate, cat timp a fost un X primar (vreo 15 ani), nu a putut veni Digi cu infrastructura (exista doar furnizorul local TV SAT 2002). Eh, cum s-a schimbat primarul, in cca. 2-3 luni de la inscaunare, au inceput sa traga fibra prin sate si sa gasim in porti flyere cu ofertele de la Digi. Super super!!
Deci, primaria e oaia neagra. …