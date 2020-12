Doua monitoare de gaming la pret foarte bun pe eMAG: Samsung Odyssey G5 si BenQ EX2780Q

Pe scurt, am fost in cautarea unui monitor nou de gaming si am studiat piata destul de bine. Mi-au sarit in ochi doua modele cand eMAG le-a actualizat pretul. Sunt foarte bune pentru pretul lor si daca vreti si voi un monitor de gaming foarte bun aveti o ocazie buna la eMAG.

Primul este Samsung Odyssey G5, un model care costa acum 1099 lei. Este foarte bun la acesti bani. Am citit multe review-uri despre el si este un best buy. Daca il gasiti mai scump de atat poate nu merita, dar la 1099 lei merita. Google va apartine, gasiti review-uri la el. Noi l-am cerut la test dar nu este disponibil inca.

Al doilea este BenQ EX2780Q. Este un monitor absolut genial cu boxe treVolo care se aud incredibil. Are o imagine foarte buna, culori precise, o luminozitate uniforma si iti ofera o experienta absolut geniala. Am fost foarte incantat de el cand l-am testat si chiar il aveam pe lista mea de dorinte. Era 500 euro cand l-am testat eu iar acum costa 1899 lei.