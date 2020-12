BenQ a anuntat proiectoarele Home Cinema cu Android TV

BenQ a anuntat trei proietoare Home Cinema ce ruleaza Android TV. Acestea ofera acces la toate filmele, serialele si spectacolele disponibile in Google Play.

Cele trei modele sunt W2700i, TK850i și TH685i. Acestea ofera CinematicColor, o tehnologie BenQ pentru reproducerea culorilor la un nivel de Hollywood, luminozitatea este de pana la 3000 ANSI Lumeni si pot reda 4K cu HDR.

Singurul proiector care merge doar pana in Full HD este TH685i, fiind un model considerat All in One. El poate doar Full HD cu HDR si este gandit mai mult pentru divertisment, gaming casual etc.

Dispun de control parental si se poate face casting de pe orice platforma datorita includerii unui modul wireless care permite conectivitatea prin AirPlay sau Chromecast. Utilizatorii pot proiecta imaginea direct de pe dispozitivele mobile filme, emisiuni TV, muzică, sport sau fotografii.

Noi am testat varianta simpla a lui BenQ W2700, iar Cristi testeaza deja modelul TK810, dar tot in varianta fara Android TV.

Pentru mai multe detalii despre noile proiectoare accesaţi link-urile de mai jos:

https://www.benq.eu/en-eu/projector/cineprime-home-cinema/w2700i.html

https://www.benq.eu/en-eu/projector/home-entertainment/tk850i.html

https://www.benq.eu/en-eu/projector/home-entertainment/th685i.html