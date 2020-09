Galaxy Note 20 Ultra 5G review: Androidul dezlantuit

Lite, Pro, FE, SE, Plus, Ultra sau mai stiu eu ce alte „sufixe” adaugate la numele telefoanelor pentru a suna deosebit si pompos s-au gasit mai intai la flagship-uri, urmand ca ele sa apara si la telefoane de 1000 de lei, cauzand confuzie sporita in randul utilizatorilor. Apple si-a lansat gama Pro ca varf de lance, maximul ce poti scoate de la un telefon cu iOS – elita. Samsung nu a vrut sa copieze numele, asa ca au venit cu S20 Ultra in acest an, unde au incercat sa faca ceva deosebit. Daca imi cititi review-ul dedicat lui S20 Ultra veti afla daca a reusit sau nu.

Acum au folosit aceasta unealta de marketing si pentru cazul seriei Note si spre deosebire de anul trecut cand aveam Note 10 si Note 10+, anul acesta avem Note 20 ( Gabi l-a folosit si avem review aici) si Note 20 Ultra. Ultra este, cum imi place mie sa-l traduc liber de fiecare data, un sinonim pentru magnum-opus, adica telefonul care, cel putin dupa numele ales, reprezinta termenul de comparatie pentru orice alt flagship ambitions cu Android. Cel mai bun dintre cei buni.

Haideti sa vedem daca este intr-adevar un telefon Ultra noul Note!

Design si constructie

Software si performanta

Ecran si sunet

Camera foto si video

Baterie

Pret,concluzie, puncte ultra si non-ultra

Design si constructie

Seria Note a oferit mereu ce a fost mai bun pe piata, iar la Note 20 Ultra chiar se vede si se simte acest aspect. Constructia este de tip sandwich, iar fata si spatele sunt realizate din Corning Gorilla Glass Victus, cea mai rezistenta sticla gasita intr-un terminal mobil pana acum. In sfarsit spatele nu mai este lucios, iar amprentele nu mai stau pe el. Este placut la atingere si la tinut in mana. Ecranul pastreaza in continuare o curbura care anual devine tot mai mica si uniforma din fata pana in spate. Cantareste 208gr si este destul de gros, iar modulul camerelor foto a ramas imens. Intr-un fel, acesta poate fi considerat un trademark al modelelor Ultra: e imposibil sa le confunzi cu alte telefoane. Ceea ce nu am inteles este de ce au mutat S-Pen-ul din partea dreapta in partea stanga. Daca intorci telefonul si te uiti la spate vezi modulul camerelor foto in partea opusa si probabil acela ar fi fost motivul, a fost nevoie de spatiu pentru ditamai camerele foto. Ar fi putut face insa totul in oglinda si sa lase „creionul” in partea in care ne-am obisnuit cu totii si era comod pentru mai marea majoritate de utilizatori. Nu avem jack de casti, dar avem slot pentru card. Fiind un telefon Ultra, imi permit sa ma leg de fiecare aspect.

Ca design telefonul pastreaza linia lui Note 10 frontal, spatele il „tradeaza” cu modulul de camere foto amintit mai sus. Este un telefon elegant, pe care nu il vei folosi cu o singura mana decat daca ai lopeti in loc de palme. Mystic Bronze sau roz sters cum ii spun eu la culoare arata foarte bine pe telefon. Frontal e acoperit aproape integral de ecran, camera de selfie aflandu-se central intr-un hole-punch mult mai mic decat cel de pe Note 10. Butoanele sunt mult mai bine construite decat cele de pe S10+, sunt mult mai pronuntate cand treci degetul peste ele si transmit un feedback mai precis la apasare. Motorul de vibratie este la randul de o calitate superioara fata de modelele anterioare.

Software si performanta

Android 10 cu interfata OneUI 2.5 si ceva nou si placut din partea Samsung: 3 ani de actualizari majore pe partea de OS. Deci Note 20 Ultra va primi suport pana la Android 13. Parerile legate de interfata Samsung sunt impartite la fel cum sunt cand vine vorba de fiecare interfata. OneUI e o interfata care ofera personalizari puternice si astfel poti sa obtii un sistem de operare unic ca aspect. Majoritatea aplicatiilor Samsung se pot sterge sau dezactiva. Daca nu, macar ascunde. Ce are gama Note si nu are nici un alt telefon este S Pen, care in fiecare an a primit mici ajustari si imbunatatiri. Cea mai importanta aditie a acestuia anul acesta nu tine de partea software, ci mai mult de cea tehnica: latenta acestuia a fost redusa la 9ms. Practic scrii cu S Pen pe ecran aproape la fel cum scrii cu un creion sau pix pe o foaie de hartie. Am spus aproape! S Pen e in continuare o placere in utilizare, atat pentru notite, desene, pentru a face poze remote sau pentru navigare prin gesturi.

Chiar mai mult, pe partea de gaming, telefonul ofera suport pentru Xbox Cloud Gaming (xCloud), deci practic daca detii un abonament Xbox Game Pass sau Xbox Game Pass Ultimate te poti juca prin intermediul streaming-ului pe telefonul mobil. Daca voi avea timp voi reveni cu impresii si despre partea asta. Si mai mult, Note 20 Ultra suporta Dex wireless: conectezi telefonul la TV-ul Smart si te joci pe TV sau intr-un meeting room conectezi telefonul la TV-ul smart din incapere si redai prezentarea de pe telefon fara a mai fi nevoit sa cari un laptop cu tine. Poti folosi S Pen-ul pe post de mouse, iar telefonul pe post de mouse pad, este ceva mai precis ca navigarea cu degetul.

Pe partea de performanta insa vorbim de un dublu standard de care stiti deja. Versiunea de Europa vine echipata cu un procesor Exynos 990 (acelasi ca pe seria S20 de Europa) iar in restul lumii cu Snapdragon 865+ ( spre deosebire de S20 care folosea 865 clasic). Restul specificatiilor sunt la fel: 12GB RAM si 128/256/512GB pentru stocare. E suficient sa urmariti videoul acesta si acesta pentru a intelege de ce versiunea de Europa ar trebui vanduta cu 250 de euro mai ieftina decat versiunea Snapdragon. Pe Exynos vorbim de temperaturi mai mari, autonomie si implicit screen-on-time mai mic.

Am folosit mare parte din timp telefonul [email protected], la fel ca S20 Ultra este limitat modul 120Hz la rezolutia fullHD. Telefonul zboara in utilizarea zilnica, nu ai ce sa-i reprosezi la capitolul timp de raspundere si viteza. Este suficient de puternic pentru sesiuni de gaming, modul 120HZ fiind ideal pentru asta. M-am jucat Asphalt 9 si ruleaza perfect, dar telefonul se incalzeste. Nu deranjant, dar este caldut dupa 30 de minute de gaming.

Va las si niste rezultate din Geekbench aici.

Ecran si sunet

Ecranul de 6.9 inch de tip Dynamic Amoled 2X cu rezolutia maxima 1440×3088 la 60HZ si 120HZ la fullHD este la fel ca in fiecare an de cea mai inalta calitate. Nu am intalnit nici o situatie in care sa nu pot utiliza telefonul. Luminozitatea se ajusteaza automat cu precizie, iar timpul de raspuns datorita latentei scazute se observa mai ales la partea de textare: mult mai repede scriu pe Note 20 Ultra decat pe S10+. Nu am ce sa-i reprosez. Dupa o utilizare de mai bine de 2 saptamani la [email protected] am incercat sa-l utilizez [email protected] Efectiv nu mai vrei asa ceva. Chiar daca imaginea arata parca putin mai bine la rezolutia mai inalta, in 60 de cadre pe secunda pare ca e un joc chinuit. Totul pare ca agata, ca e neoptimizat.

Sunetul este stereo, foarte puternic si placut. Din pacate, in continuare difuzorul de la baza telefonului face munca cea mai grea si nu sunt doua difuzoare identice folosite.

Camera foto si video

Hai sa trecem prin fisa tehnica si apoi la poze. Senzorul de 108MP revine, iar de aceasta data a scapat de problemele celui de pe S20 Ultra, care nu focaliza cum trebuie. A primit si un laser autofocus. Implicit fotografia se realizeaza la 12MP, iar daca doriti sa fie la 108MP atunci trebuie setat manual din setarile camerei. Camera ultra-wide este de 12MP, avem o camera foto telefoto periscop de 12MP care permite zoom optic pana la 5X si zoom hibrid pana la 50X. S-a renuntat la zoom-ul 100x care mi se parea total inutil. De fapt si 50X mi se pare inutil, un maxim 20X ar fi fost suficient din punctul meu de vedere.

Camera foto insa este foarte reusita si va spun sincer ca nu ma asteptam sa fiu impresionat. Am descarcat pozele cu gandul ca iarasi aratau bine pe ecranul telefonului. Nu, n-a fost asa. Le-am vazut pe un monitor Benq 2K 27 inch IPS despre care va voi povesti probabil pe final de saptamana. Samsung incet incet produce culori cat mai aproape de natural, renunta la agresivitate, contrast si structura pronuntata. Ce e drept inca se mai observa in unele scenarii, dar nimic comparativ cu inainte. Indiferent ce poza faci, rezultatul este de calitate. M-am indragostit efectiv de zoom-ul 5x. Pozele pe noapte sunt foarte bune, nu credeam ca ajung sa spun asta de un telefon Samsung! La un moment dat ma gandeam sa scriu un articol doar legat de camera foto. Samsung a pus osul si a lucrat serios la software, iar acest lucru a dat roade. Camera de pe Note 20 Ultra e cea cu care trebuie sa se ia la tranta cei care doresc sa se laude.

Va las galeria foto in cele ce urmeaza. Pentru poze la 108MP, aveti aici o arhiva de pe Google Drive,care contine si toate pozele din articol la rezolutie nativa. Pe site nu le puteam urca.

poze standard

zoom 5x

Ultra-wide

Night mode

zoom 50x

zoom random

Camera pentru selfie are un senzor de 10MP si sunt mai bune decat generatia anterioara.

Sample-uri video:

Baterie

Bateria este mai mica decat cea de pe S20 Ultra, care avea o capacitate de 5000mAh. Cea de pe Note 20 Ultra are o capacitate de 4500mAh. Folosit in modul [email protected] am obtinut un screen-on-time de cam 5 ore si bateria m-a tinut de dimineata pana seara, dar atat. Rezultatele nu sunt impresionante, cu atat mai mult ca nu am folosit telefonul in reteaua 5G. Deci un utilizator agresiv ar trebui sa-l incarce de probabil pe la pranz si seara din nou. Incarcarea rapida este la 25W si are nevoie de o ora jumatate pentru o incarcare completa, iar in jumatate de ora se incarca putin peste 40% de la 0%. Sunt niste rezultate decente, dar nimic demn de cuvantul ultra aici, nici pe partea de autonomie nici pe partea de incarcare. Pe partea de autonomie as zice chiar ca e spre rusinos pentru un Note, care candva era cunoscut pentru autonomia excelenta. Mutat ecranul pe rezolutie maxima si 60HZ insa rezultatele sunt considerabil mai bune, spre 6 ore de screen-on-time si autonomie lejera de o zi.

Pret,concluzie, puncte ultra si non-ultra

Note 20 Ultra 5G il gasiti la aproape 5100RON la abonamentul de 25 euro pe luna la Orange, la 6300RON la Altex sau 5400RON varianta cu Snapdragon la Quickmobile, adusa pe cai neoficiale. Este un telefon scump, pretul este si el Ultra, dar de aceasta data merita.

Ultra

ecranul

constructia

camera foto versatila si performanta

suport de OS 3 ani (desi nu e doar pentru Note 20 Ultra)

creionul

videourile

Non-ultra

dublul standard Samsung pe partea de procesoare

autonomia