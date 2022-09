Kingston IronKey 200 – stick USB cu criptare hardware FIPS 140-3 Nivel 3

Kingston a mai lansat un stick USB cu criptare hardware. Este un model deosebit, IronKey KeyPad 200, care ofera o tastatura fizica pentru introducerea codului PIN si foloseste o criptare FIPS 140-3 Nivel 3. Tastatura functioneaza independent de hardware sau software avand o baterie integrata. Deci nu trebuie introdus in USB ca sa folosesti tastatura. Il poti debloca inainte sa il bagi in USB si astfel este compatibil cu orice sistem.

KP200 este certificat FIPS 140-3 Nivel 3 si are aprobarea in pending, deci urmeaza sa o primeasca intr-un timp cat mai scurt. Are circuite protejate de o rasina rezistenta care previne accesul la componente interne (practic daca il desfaci sau umbli pe acolo se strica instant). Tastatura are un strat de polimer pentru a preveni analiza amprentelor de pe taste, un lucru foarte misto.

Are protectie la atacurile BruteForce si BadUSB, poate fi folosit de doi useri (admin si user) si vine in capacitati de 8GB si pana la 128GB. Cat costa nu stiu inca.