Electronics Arts isi face loc in joiaGFN

Joi, adica ieri, Nvidia a lansat o serie de informatii cu privire la platforma GeForce NOW. Stiti deja ca in fiecare joi o sa primiti noutati de la noi pe tema asta. Saptamana asta EA este cap de afis.

Patru jocuri din francizele Battlefield, Mirror’s Edge, Unravel si Dragon Age sunt disponibile acum pe GeForce NOW. Fie ca alegi sa te joci pe telefon, televizor, un laptop mai vechi, Chromebook, ai oricand sansa sa o faci prin acest serviciu oferit de Nvidia.

Battlefield 1 Revolution (Steam)

Dragon Age: Inquisition (Steam)

Mirror’s Edge Catalyst (Steam)

Unravel Two (Steam)

De asemenea, Nvidia si EA lucreaza strans pentru a aduce si versiune de pe Origin ale acestor jocuri. In plus, mai multe jocuri EA vor fi disponibile in viitor pe platforma GFN.