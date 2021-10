Au inceput precomenzile pentru iPhone 13 in Romania – preturi foarte bune

iPhone 13 este oficial disponibil in Romania in toate versiunile sale: Mini, Pro, Pro Max si verisiunea normala. Precomenzile au inceput astazi si telefoanele au preturi foarte bune. Vezi mai jos lista.

Le gasesti la cele mai importante magazine. Te sfatuiesc sa aplici precomanda daca vrei sa-ti vina telefonul repede. S-ar putea ca dupa ce incep livrarile sa nu mai gasesti stocuri.

Precomanda inseamna ca tu deja platesti telefonul, iar cand acesta devine disponibil tu il primesti inaintea celorlalti. Practic, inainte ca telefonul sa ajunga pe rafturile magazinelor este deja trimis catre cei care au plasat o precomanda. De aceea s-ar putea ca produsele care vor mai fi pe stoc, daca vor mai fi, sa fie putine. Si sa astepti pana in ianuarie ca sa mai prinzi un iPhone nou. Se vand ca painea calda.

eMAG

De asemenea, telefoanele sunt disponibile si la Altex, iStyle sau Flanco. Preturile sunt aceleasi.

Cel mai ieftin iPhone costa 3949 lei, un pret mai mult decat decent pentru un telefon care face foarte multe si care te poate tine 3-5 ani fara interventie. Maxim in 5 ani ii schimbi bateria o data.

Ca idee, un Samsung Galaxy S21 Ultra de 128GB costa 5099 lei. Un Galaxy S21 Plus de 128GB costa 4167 lei redus de la 5099 lei. Asa ca nu vad unde iPhone are preturi foarte mari cand concurenta este la acelasi nivel.

Un Xiaomi Mi 11 simplu de 256GB costa 3810 lei!!!

Cu preturile astea in fata sunteti liberi sa tipati in comentarii ca Apple sunt scumpe. Sper ca v-am lamurit. Si nu, nu mai comparati 6GB de RAM de pe iPhone cu 12GB de RAM de pe Samsung. Testele ne-au aratat (si la fel si practica) ca managementul memoriei RAM de pe iOS este mai bun decat cel de pe Android si ca telefonul, desi are „doar 6GB RAM” stie sa-i foloseasca mai bine. Aceeasi poveste si cu numarul de MP pusi la gramada pe alte telefoane doar ca sa arate bine lista de specificatii.

Fiecare este liber sa-si cumpere ce vrea, sa faca ce vrea cu banii lui si consider ca nu trebuie sa ne insultam doar pentru nu avem acelasi telefon. Folosesti ce-ti place.