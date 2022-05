Elon Musk inca nu a cumparat Twitter – se mai gandeste

Elon Musk a anuntat ca va cumpara Twitter. Stirea a facut inconjurul internetului, iar acum Elon Musk se da un pic in spate cu achizitia.

Ce se intampla? Se intampla ca Elon Musk a primit acum niste date mai apropiate de realitate. Se pare ca Twitter are mai putini utilizatori decat se estima in prima faza deoarece multe conturi sunt falase. Din 226 de milioane de conturi, Twitter estimeaza ca sub 5% din acestea sunt false.

Se pare ca in realitate sunt mai mult de 5% conturi false, iar asta pe Musk il deranjeaza deoarece calculele facute de el nu mai sunt relevante. El isi doreste sa creasca platforma in urmatorii cativa ani, bazandu-se pe fani. Tot el doreste eliminarea conturilor false.