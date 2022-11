eMAG a anuntat primele produse din Black Friday si ce preturi vor avea

eMAG ne-a trimis o lista cu produsele ce vor intra in campania de Black Friday. Avem deja si preturile de Black Friday, deci daca va face ceva cu ochiul bagati-le acum la favorite si doar sa le comandati pe data de 11 noiembrie.

Anul acesta, eMAG ne surprinde iar cu produse interesante si oferte la serviciile lor. De exemplu:

Clien╚Ťii care vor s─â se bucure de oferte f─âr─â grija costului de transport pot achizi╚Ťiona un abonament Genius pe un an de zile, ├«n perioada 7-13 noiembrie, ╚Öi primesc patru vouchere ├«n valoare de 25 de lei ├«n cele patru aplica╚Ťii de ecommerce, eMAG, Tazz, Fashion Days ╚Öi Freshful.

Cas─â tip Cuib 3, ansamblul Liziera de Lac, situat─â la 15 minute de metrou Anghel Saligny, S-E Bucure╚Öti, Frumu╚Öani, infrastructura complet─â,┬áP+1, 4 camere, decomandate, 2 b─âi, 1 grup sanitar, finisat─â, suprafa╚Ť─â util─â cas─â 110 mp, suprafa╚Ť─â total─â cas─â 143 mp, utilit─â╚Ťi complete, nemobilat─â, la pre╚Ť 146.895 euro, de la 202.300 euro

Pe langa aceste produse, vom vedea mai multe in catalogul ce va aparea in joi seara sau vineri dimineata. Stiti ca asa se intampla in fiecare an. Atunci sa fiti iar pe faza. Alte