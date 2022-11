Am testat un stick cu criptare hardware de la Kingston (IronKey KeyPad 200)

Nu e prima oara cand pun mana pe un stick cu criptare, am mai avut unul tot de la Kingston pe vremea cand eram prin liceu. Nu stiu exact de ce mi-a trebuit mie, ca n-aveam nevoie de el, dar mi s-a parut interesant. Diferenta dintre acela si acesta e ca la acesta criptarea se face direct pe stick, nu printr-o aplicatie.

Kingston IronKey KeyPad 200 este un stick de memorie cu capacitate de pana la 128 GB cu criptare hardware si deblocare direct de pe stick, folosind tastatura din dotare. Suporta mai multe PIN-uri, are criptare pe 256 biti de nivel militar (FIPS 140-3) si are toate circuitele componente invaluite intr-un strat de epoxy, facandu-l imposibil de dezasamblat si defacut in parti mai mici.

Evident, are si brute force protection si poate fi setat in mod read-only, daca vrei sa fii sigur ca niciun malware nu iti poate modifica fisierele de pe el.

Mi se pare foarte tare ca inca exista asa ceva pe piata, pentru ca e clar ca exista clienti.

Stie maxim USB 3.2 Gen 1, asa ca am zis sa fac si un test de viteza. In test, nu doar ca atinge vitezele date de producator (145 MB/s read, 115 MB/s write) dar chiar le depaseste binisor. Nu e rau deloc!

Criptarea/decriptarea e independenta de sistemul de operare, dupa cum probabil ati ghicit, si se face destul de usor. Mai ales ca ei au un ghid fain pe pagina de prezentare, ghid pe care l-am urmarit si eu ca sa-l setez.

In rest ce sa va mai zic, il vad foarte bun pentru diverse aplicatii unde confidentialitatea datelor e importanta. Poti sa pastrezi date importante sau secrete pentru tine, de la firma, chei de criptare, wallet-uri cu cripto sau mai stiu eu ce-ti trece prin cap. Ideea e ca nimeni, niciodata, nu va putea sa le acceseze fara PIN. Eu cred ca e un strat de securitate aditional foarte important.

Un video rapid despre cum functioneaza atasez mai jos, alte detalii tehnice puteti vedea pe pagina lor oficiala, dar eu cred ca am punctat cam tot ceea ce era important. Daca ai niste date sensibile si le vrei in siguranta, cred ca asta e o varianta buna de stocare.