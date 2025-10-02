Energizer a lansat un laptop cu autonomie record. Integrează un acumulator de 192 Wh care asigură până la 28 ore de utilizare

Energizer EnergyBook Pro Ultra aduce poate cel mai încăpător acumulator integrat până acum pe un laptop. Nu are dotări de top, fiind gândit pentru office și multimedia, însă acumulatorul său dispune de patru celule și are o capacitate de 192 Wh (sau 13000 mAh). Din câte susține Energizer, autonomia poate ajunge până la 28 ore în activități office, cum ar fi web browsing-ul, editarea de documente și videoconferințele, respectiv până la 11 ore în aplicații mai intensive, cum ar fi design-ul grafic și gaming-ul. De asemenea, acumulatorul este proiectat pentru longevitate, suferind o degradare minimă după sute de cicluri de încărcare, susține producătorul.

Restul dotărilor includ un procesor AMD Ryzen 5, 16 GB de memorie RAM DDR4 și 512 GB spațiu de stocare pe SSD NVMe. Ecranul are 18 inci în diagonală și rezoluție de doar 1920 x 1080 pixeli, iar placa grafică, deși nedezvăluită de Energizer, este, cel mai probabil, una integrată. În materie de conectivitate și conectică, laptopul oferă Wi-Fi 6, USB-C, HDMI, USB 3.0, combo jack audio și cititor de carduri SD.

Prețul de pornire este de doar 449 euro, însă regiunile în care va fi disponibil și data de lansare nu au fost încă dezvăluite.