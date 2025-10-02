Windows 11 25H2 este disponibil începând de astăzi

Windows 11 25H2 a ieșit din beta, iar acum este disponibil publicului larg. Ca de obicei, rollout-ul se realizează în valuri, indiferent dacă ați bifat sau nu opțiunea de a primi actualizări de îndată ce sunt disponibile, iar unele PC-uri, în funcție de configurațiile hardware și software, s-ar putea să primească cu întârziere actualizarea.

Cât despre îmbunătățiri, noua versiune de Windows 11 nu aduce prea multe noutăți, astfel că nu o să observați schimbări majore la nivel de interfață. Introduce, în schimb, noi mecanisme de securitate avansate, bazate pe inteligența artificială și gândite să detecteze în timp real anumite tipuri de vulnerabilități și amenințări malware. De asemenea, Windows 11 25H2 suportă acum access point-uri Wi-Fi 7 cu securitate la nivel enterprise, posibilitatea de a elimina aplicațiile din Microsoft Store prin Intune sau Group Policy Editor, dar și alte mici îmbunătățiri pentru mediul enterprise.

Microsoft susține că va oferi patch-uri de securitate pentru Windows 11 25H2 până cel puțin în octombrie 2027, însă, momentan, n-aveți niciun motiv să grăbiți upgrade-ul. Este o actualizare incrementală cu foarte puține schimbări de interfață și de funcționalitate.

